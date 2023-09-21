دریافت 3 MB کد مطلب 5891078 https://mehrnews.com/x335C6 ۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۳:۳۳ کد مطلب 5891078 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۳:۳۳ دانشمندان مکزیکی در حال بررسی بقایای موجود عجیب دانشمندان مکزیکی بقایای موجود عجیب را بررسی میکنند. کپی شد مطالب مرتبط تصاویری از نمایش اجساد فرازمینیها در کنگره مکزیک! نمایش جسد موجودات فضایی در کنگره مکزیک انتقادات جهانی از نمایش موجودات فضایی در کنگره مکزیک! یک شی آسمانی با مشتری برخورد کرد فضاپیمای ناسا نمونه سیارک «بن نو» را همراه خود می آورد برچسبها مکزیک مومیایی جسد دانشمندان برتر
نظر شما