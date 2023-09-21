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کد مطلب 5891078
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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۳:۳۳

دانشمندان مکزیکی در حال بررسی بقایای موجود عجیب

دانشمندان مکزیکی در حال بررسی بقایای موجود عجیب

دانشمندان مکزیکی بقایای موجود عجیب را بررسی می‌کنند.

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    نظرات

    • مهرداد آقائی ۰۸:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
      0 0
      پاسخ
      سلام علیکم مجسمه هست بابا. با تشکر مهرداد آقائی

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