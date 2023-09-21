رسوایی‌ مکرر تیم «نجات» تل آویو در زلزله ویرانگر اخیر مراکش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، کاربران شبکه‌های اجتماعی ویدیوئی را پخش کردند که نشان می‌دهد یک جوان مراکشی که در زلزله ویرانگر اخیر در این کشور آسیب دیده با رد کمک تیم امدادی «اسرائیل» درباره حضور این گروه در مراکش واکنش نشان داد.

به گزارش رسانه‌های عربی، در ویدئویی که بازتاب گسترده‌ای در میان محافل شبکه‌های اجتماعی جهان عرب داشته، یک شهروند مراکشی زلزله‌زده در واکنش به حضور تیم امداد و نجات رژیم صهیونیستی در مناطق زلزله‌زده مراکش با خودداری از دریافت کمک تیم امدادی این رژیم در اعتراض به حضور آنان فریادزنان می‌گوید: «من مسلمانم.. من مراکشی هستم.. مخالف عادی‌سازی رابطه با اسرائیلم.. و کمک‌های امدادی از اسرائیل را رد می‌کنم.»

در این ویدئو، شهروند مراکشی در ادامه در اعتراض به حضور یگان امدادی این رژیم می‌افزاید: «اسرائیلی‌ها برادران فلسطینی ما را می‌کشند. ما از آنان کمک نمی‌خواهیم و مخالف رابطه با آنانیم.. خدایا شاهد باش که من به وظیفه خود عمل کردم.»

در ویدئوی وایرال شده در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، این جوان مغربی ضمن مخالفت با پادرمیانی برای کاهش تنش با اعضای تیم امداد صهیونیستی که لباس یهودیان مذهبی را بر تن دارند، از دریافت کمک آنان سرباز می‌زند.

وزارت کشور مراکش اعلام کرد که تعداد جان باختگان زلزله ۷ ریشتری در شب ۸ سپتامبر در این کشور به ۳ هزار نفر و تعداد مصدومان به ۷ هزار تن افزایش یافته است. زلزله‌ای به بزرگی ۷ ریشتر شب ۸ سپتامبر در مراکش با کانون منطقه الحوز شهر مراکش رخ داد. این زلزله علاوه بر شهر مراکش، شهر رباط پایتخت و شهرهای کازابلانکا، مکنس، آگادیر و فس را نیز تحت تأثیر قرار داد.

https://twitter.com/mazen00711/status/1703903063491129657