دوران دفاع مقدس دانشگاه بصیرت و فداکاری است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ستاد محمدعلی بیرانوند ظهر پنجشنبه در نشست خبری ضمن پاسداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: کشور ایران ۲۵۰ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است که ۴۸ هزار و ۲۰۰ تن از آنان ارتشی بودند و ۴۵ هزار نفر به نیروی زمینی ارتش اختصاص دارد.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۳ هزار و ۵۳۵ شهید گلگون کفن استان زنجان، شهدای مدافع سلامت و امنیت و ۷۰۰ شهید تیپ ۲۱۶ زرهی زنجان بیان کرد: امسال چهل و سومین سالگرد هفته دفاع مقدس را گرامی میداریم که دانشگاه عظیم بصیرت و فداکاری و خلاقیت جوانانی است که در سختترین شرایط با ایثارگری و شجاعت آزمونهای بزرگی را پشت سر گذاشتند و با سلاح ایمان در مقابل توطئههای دشمنان ایستادند.
فرمانده تیپ مستقل ۲۱۶ زرهی شهید مخبری زنجان ابراز کرد: مرور روزهای حماسه و جهاد نشان میدهد که جوانان غیرتمند کشورمان با درسآموزی از مکتب اسلام و تبعیت از ولایت فقیه و رهنمودهای مدبرانه و حکیمانه امام خمینی (ره) توانستند با غلبه بر دشمن عزت و سربلندی را برای کشور رقم بزنند و متجاوزان را مجبور به عقبنشینی و تسلیم اراده خود کنند.
رزمندگان و ایثارگران استقلال، توانمندی و خوداتکایی را در باورها نهادینه کردند
وی با اشاره به اینکه رزمندگان و ایثارگران استقلال، توانمندی و خوداتکایی را در باورها نهادینه کردند، ادامه داد: به یمن هدایتهای داهیانه مقام معظم رهبری قدم در دهه پنجم انقلاب شکوهمند اسلامی گذاشتهایم و با نقشه راهی همچون بیانیه گام دوم انقلاب و جهاد تبیین راه خود را ادامه میدهیم و به عنوان الگوی مؤثر در خودباوری و مردم آزادیخواه منطقه و جهان قرار گرفتیم.
سرهنگ بیرانوند عنوان کرد: نیروی زمینی ارتش افتخار دارد با ۴۵ هزار شهید، ۲۰۰ هزار جانباز و ۲۵ هزار آزاده، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار سرباز وظیفه و صدها هزار پایور هفته دفاع مقدس را گرامی بدارد تا نقش بیبدیل ارتش در دوران دفاع مقدس بر حافظه آحاد ملت ایران جاویدان بماند.
وی به بررسی پیشینه تاریخی دو کشور ایران و عراق برای پی بردن به ریشههای جنگ تأکید کرد و گفت: پیش از انقلاب کشور عراق توسط عثمانیها اداره میشد و قبل از جنگ تحمیلی ۲۴ درگیری بر سر مرزهای بینالمللی رخ داد که منجر به امضای بیش از ۲۰ عهدنامه شد که اغلب از سمت عراق مورد نقض قرار گرفتند.
فرمانده تیپ مستقل ۲۱۶ زرهی شهید مخبری زنجان یادآور شد: در ۳۱ شهریور سال ۵۹ رژیم بعث با لغو یک طرفه قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر اولین گلوله توپ را به سمت میهن اسلامی ما شلیک کرد و تصور میکرد در مدت سه روز میتواند خوزستان را تصرف کند و طی یک هفته به تهران برسد اما اولین پاسخ دندان شکن به رژیم بعث با جمله تاریخی رهبر کبیر انقلاب آغار شد.
وی با اشاره به مقاومت، ایثار و از خودگذشتگی نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی تصریح کرد: برخی تصور میکردند با خروج برخی از نیروهای ارتش پیش از انقلاب، توان هوایی ایران برای مقابله از بین رفته در حالی که در روز دوم جنگ ۱۴۰ فروند هواپیمای جنگی داخل خاک عراق شد و ۶۰ فروند هواپیما پشتیبانی آنها را برعهده داشتند.
بیرانوند با بیان اینکه با غیرت جوانان این مرز و بوم رژیم بعث عراق مجبور شد پایگاههای هوایی خود را عقب بکشد و آن را به عمق استراتژیک خود ببرد، خاطرنشان کرد: حمله غرورآفرین H۳ در عمق خاک عراق و نزدیکترین نقطه به کشور اردن توانست پایگاههای آنان را نابود کند.
وی به آشنا کردن نسل جوان با رشادتهای رزمندگان و انتقال تجربیات دوران دفاع مقدس و ایجاد همبستگی بیشتر تأکید کرد و افزود: وظیفه امروز نظامیان این است که در جهاد تبیین که مقام معظم رهبری سفارش زیادی به آن فرمودند، نسل جوان را نسبت به از خودگذشتگی و رشادت دروان دفاع مقدس آگاه کند و پادگانها میتوانند مانند یک دانشگاه خوب عمل کنند.
فرمانده تیپ مستقل ۲۱۶ زرهی شهید مخبری زنجان در مورد برنامههای هفته دفاع مقدس ابراز کرد: از مهمترین این برنامهها میتوان به رژه پیاده و خودرویی نیروهای مسلح اشاره کرد که رأس ساعت ۸ صبح با حضور شکوهمند نیروهای مسلح سپاه پاسداران، فراجا، بسیج و ارتش در بلوار شهید سلیمانی زنجان برگزار خواهد شد.
وی دیدار فرماندهان یگان مسلح با امام جمعه، گلباران مزار شهدا، ویزیت رایگان بیماران در بیمارستان ارتش، حضور فعال نیروهای مسلح در نمازجمعه شهر و شهرستانهای استان، تقدیر از خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و بازنشستگان، برگزاری صبحگاه مشترک و برنامه عهد وظیفه، برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی و دعوت از پیشکسوتان عرصه دفاعمقدس برای انتقال تجربیات هفته دفاع مقدس و برگزاری نمایشگاه را از دیگر برنامههای این هفته برشمرد.
به همت و نبوغ جوانان ایرانی به یک خودکفایی کامل رسیدهایم
بیرانوند در مورد وضعیت تجهیزات نظامی ارتش تصریح کرد: به همت و نبوغ جوانان ایرانی به یک خودکفایی کامل رسیدهایم و در حال حاضر به جرأت میتوانیم بگوییم تجهیزاتی به روز در تراز یگانهای منطقه را در اختیار داریم.
وی با اشاره به اینکه تیپ زنجان نیز یک تیپ زرهی است که باید از تانک و توپ متناسب با شرایط روز برخوردار باشد، یادآور شد: در آغازین ماه امسال خیل عظیمی از تجهیزات در نیروی زمینی به روزرسانی شد و بخش عمدهای از تجهیزات که در ۲۹ فرودین آماده شده بود، به این تیپ واگذار شد.
فرمانده تیپ مستقل ۲۱۶ زرهی شهید مخبری زنجان پیشرفت موشکی و پهپادی کشور را قابل ملاحظه دانست و گفت: در حوزه سلاح و تجهیزات به روز هستیم و دشمن نیز از این موضوع آگاهی دارد؛ چراکه در غیر این صورت گزینههای روی میز خود را به اجرا در میآورد و وارد حمله میشد.
وی با بیان اینکه یکی از سالمترین و توانمندترین و بیعیب و نقضترین سیستمهای مسائل مالی در ارتش جمهوری اسلامی ایران حکمفرما است، اذعان کرد: در حوزه آموزش نیز نظام جامع تربیت آموزش متناسب با نوع یگانها تعریف شده است.
بیرانوند با اشاره به موضوع مهارتآموزی و استقبالی که سربازان و جوانان از این حوزه دارند، توضیح داد: امتیازاتی بعد از سربازی برای این مهارتآموزان در نظر گرفته شده است که از جمله آنها میتوان به وامهای کم بهره اشاره کرد.
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