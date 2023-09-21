دریافت 8 MB کد مطلب 5891200 https://mehrnews.com/x335FB ۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۳۶ کد مطلب 5891200 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۳۶ رژه نظامی نیروهای مسلح یمن با قرآن کریم نیروهای مسلح یمن به مناسبت سالگرد انقلاب ۲۰۱۴ این کشور در صنعا پایتخت این کشور رژه نظامی برگزار کردند. کپی شد مطالب مرتبط نمایش قدرت نیروهای مسلح یمن/ رونمایی از جدیدترین موشکهای قدرتمند بالستیک و کروز دوران دفاع مقدس دانشگاه بصیرت و فداکاری است رونمایی از جدیدترین موشکهای قدرتمند بالستیک یمن آغاز رژه نظامی نیروهای مسلح یمن با رونمایی از سلاحهای پیشرفته اگر ریاض نگرانیهای ما را برطرف کند، ما نیز آمادگی داریم نگرانیهای ریاض را برطرف کنیم عربستان از نتایج مثبت گفتگوها درباره حل بحران یمن ابراز خرسندی کرد برچسبها یمن صنعاء صنعا ارتش یمن رژه نظامی
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