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کد مطلب 5891200
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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۳۶

رژه نظامی نیروهای مسلح یمن با قرآن کریم

رژه نظامی نیروهای مسلح یمن با قرآن کریم

نیروهای مسلح یمن به مناسبت سالگرد انقلاب ۲۰۱۴ این کشور در صنعا پایتخت این کشور رژه نظامی برگزار کردند.

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