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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۹:۱۶

با استقبال معاون اول؛

رئیسی وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد

رئیسی وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد

رئیس جمهور کشورمان دقایقی قبل با استقبال معاون اول و معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری وارد تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان دقایقی قبل و پس از شرکت و سخنرانی در هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد و برگزاری برخی برنامه‌های جانبی و دیدار با سران برخی کشورهای حاضر در این مجمع، با استقبال محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، حجت‌الاسلام قمی معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و تعدادی از اعضای کابینه وارد تهران شد.

کد مطلب 5891337
هادی رضایی

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