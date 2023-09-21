رئیسی وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان دقایقی قبل و پس از شرکت و سخنرانی در هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد و برگزاری برخی برنامه‌های جانبی و دیدار با سران برخی کشورهای حاضر در این مجمع، با استقبال محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، حجت‌الاسلام قمی معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و تعدادی از اعضای کابینه وارد تهران شد.