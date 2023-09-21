  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۲۰:۲۹

قانونگذاران آمریکایی با کمک بیشتر کاخ‌سفید به کی‌یف مخالفت کردند

قانونگذاران آمریکایی با کمک بیشتر کاخ‌سفید به کی‌یف مخالفت کردند

گروهی متشکل از ۲۹ قانونگذار آمریکایی امروز در نامه‌ای به کاخ‌سفید اعلام کردند که با کمک ۲۴ میلیارد دلاری دولت آمریکا به اوکراین مخالف هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، گروهی متشکل از ۲۹ قانونگذار آمریکایی امروز پنجشنبه با ارسال نامه ای به کاخ سفید مخالفت خود با اختصاص ۲۴ میلیارد دلار کمک به اوکراین را اعلام کردند.

به گزارش این رسانه، گروهی متشکل از ۲۹ قانونگذار آمریکایی در نامه ای به کاخ سفید گفتند که با تخصیص ۲۴ میلیارد دلار کمک بیشتر به کی یف مخالفند.

قانونگذاران در این نامه استدلال کردند که قبول درخواست کاخ سفید برای ارائه کمک مالی اضافی بدون پاسخ به تحقیقات مرتبط، «کنارگذاشتن بیهوده مسئولیت کنگره» به شمار می رود.

از جمله سناتورهایی که این نامه را امضا کردند، «جی دی ونس» (JD Vance) (از اوهایو)، «تامی توبرویل» (Tommy Tuberville) (از آلاباما)، «رند پل» (Rand Paul) (از کنتاکی) و «مایک براون» (Mike Braun) (از ایندیانا) بودند.

ادامه دار د....

کد مطلب 5891382

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • خسرو IR ۰۱:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      0 0
      پاسخ
      یک حکومت نشون بدید که به اعتراضات توجهی نشون بده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها