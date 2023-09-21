به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، گروهی متشکل از ۲۹ قانونگذار آمریکایی امروز پنجشنبه با ارسال نامه ای به کاخ سفید مخالفت خود با اختصاص ۲۴ میلیارد دلار کمک به اوکراین را اعلام کردند.

به گزارش این رسانه، گروهی متشکل از ۲۹ قانونگذار آمریکایی در نامه ای به کاخ سفید گفتند که با تخصیص ۲۴ میلیارد دلار کمک بیشتر به کی یف مخالفند.

قانونگذاران در این نامه استدلال کردند که قبول درخواست کاخ سفید برای ارائه کمک مالی اضافی بدون پاسخ به تحقیقات مرتبط، «کنارگذاشتن بیهوده مسئولیت کنگره» به شمار می رود.

از جمله سناتورهایی که این نامه را امضا کردند، «جی دی ونس» (JD Vance) (از اوهایو)، «تامی توبرویل» (Tommy Tuberville) (از آلاباما)، «رند پل» (Rand Paul) (از کنتاکی) و «مایک براون» (Mike Braun) (از ایندیانا) بودند.

ادامه دار د....