مهسا جاور: در المپیک هم نتیجه فوق العاده می گیریم 

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، مهسا جاور پس از کسب مدال نقره ماده رویینگ سنگین وزن ۴ نفره زنان در بازی‌های آسیایی، اظهار کرد: خداوند را شاکرم که این دو مدال را به دست آوردیم، رقابت بسیار سختی با کشور چین داشتیم چرا که تمامی نمایندگان آن‌ها قایقران‌های جهانی و المپیکی هستند که سر خط آمده بودند.

وی ادامه داد: دیروز یک رقابت بسیار زیبا را با خانم نوروزی انجام دادیم و امروز هم توانستیم دومین مدال را با فاصله کمتر در رویینگ چهار نفره سنگین وزن زنان کسب کنیم.

مدال‌آور نقره ایران در ماده رویینگ سنگین وزن چهار نفره زنان با تاکید بر اینکه ما تمام تلاش خود را به خرج دادیم، عنوان کرد: خیلی خوشحال هستیم که توانستیم دو مدال نقره را به جمع مدال‌های کاروان ایران اضافه کنیم؛ خیلی زیاد خوشحال هستم چرا که بعد از مدت‌ها دوری بازگشتم.

جاور با اشاره به اینکه علی رغم تمامی سختی‌ها توانستم به هدفم برسم، گفت: شاید این سختی‌ها برای دخترم و خانواده‌ام بیشتر بود و از همه آن‌ها به ویژه پدر و مادرم متشکرم چرا که در این مدت تماما بنده را حمایت کردند تا بتوانم به هدفم برسم و از آن‌ها تشکر می‌کنم. از همه مردم ایران نیز تشکر می‌کنم و امیدوارم توانسته باشیم آن‌ها را خوشحال کنیم.

وی در خصوص برنامه‌ریزی و اهداف آتی‌اش نیز خاطرنشان کرد: حدود ۶ ماه دیگر انتخابی المپیک را پیش رو داریم و و قطعا در همین مسیر و به همین منوال خیلی قوی پیش می‌رویم و قطعا ما را در المپیک با نتیجه فوق‌العاده خواهید دید.