سامانه درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی در کارتابل مؤدیان فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: سامانه درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی اکنون در کارتابل مودیان به طور رسمی عملیاتی شده است. این اقدام در اجرای دستور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و با هدف افزایش شفافیت و تسهیل فرآیندهای غیرحضوری جهت اعطا بخشودگی به فعالان اقتصادی انجام شده است.
بر اساس این گزارش، همزمان با آغاز به کار این سامانه، راهنمای کاربری بخشودگی جرایم مالیاتی نیز منتشر شده تا مودیان بتوانند با مراجعه به حساب کاربری خود در سامانه مالیاتی، نسبت به ثبت و پیگیری درخواستهای بخشودگی اقدام کنند.
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، این طرح در ادامه برنامههای الکترونیکی نظام مالیاتی و با هدف کاهش مراجعات حضوری و تسریع در رسیدگی به درخواستها اجرا شده است.
گفتنی است؛ پیشتر نیز سازمان امور مالیاتی با هدف ارتقای خدمات الکترونیکی، بهرهمندی از بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان را بدون نیاز به درخواست فیزیکی و از طریق ثبت سامانهای یا پیامکی امکانپذیر کرده بود.
طبق اعلام این سازمان، در صورت پرداخت بدهی مالیاتی تا ۲۸ بهمن ماه سالجاری، امکان بهرهمندی از بخشودگی کامل جرایم مالیاتی تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان برای مودیان فراهم شده است.
