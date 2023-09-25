به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با حمایت ستاد توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری نخستین «همرسانی» فعالان اقتصاد خلاق و دانش بنیان را با موزههای دفاع مقدس پنجشنبه ۶ مهر برگزار میکند.
آشنایی با ظرفیتهای همکاری زیست بوم خلاق و دانش بنیان و باغ موزهها، شناسایی استارت آپ های مرتبط با مفهوم انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، احصای نیازمندیهای موزه دفاع مقدس و تأمین آنها با محصولات و خدمات صنایع خلاق و دانش بنیان در حوزه نرمافزار و سختافزار از اهداف این رویداد به شمار میرود.
محورهای این رویداد شامل تقویت و توسعه انتقال روایت دفاع مقدس است. همچنین مدیران خانههای خلاق و نوآوری، شتابدهنده ها و مراکز نوآوری استارت آپ های حوزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی استارت آپ های حوزه موزه داری، استارت آپ های قابل تعمیم به نیازمندیهای موزه از مخاطبان این رویداد به شمار میرود.
همزمان با این رویداد از بازی رومیزی جهانگرد نابغه رونمایی میشود. همچنین برای ثبت نام کنندگان زیست بوم اقتصاد خلاق و دانش بنیان، ضمن تمهید بازدید از موزه دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس، همرسانی طی یک نشست جمعی انجام میشود.
اینبرنامه پنجشنبه ۶ مهر از ساعت ۱۶ در سالن قصر شیرین باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به نشانی میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی شرق، خیابان سرو برگزار میشود.
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