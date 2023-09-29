فناوری ساخت تجهیزات تکنیکال در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین «همرسانی» فعالان اقتصاد خلاق و دانش‌بنیان با موزه‌های دفاع مقدس عصر دیروز پنجشنبه ۶ مهر با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با حضور مسعود حسنلو دبیر ستاد فناوری‌های فرهنگی و نرم معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، معاونین و مدیران موزه، مدیران استارتاپ ها، خانه‌های خلاق و نوآوری و شتاب‌دهنده‌ها در سالن هویزه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

در ابتدای این نشست مسعود حسنلو دبیر ستاد فناوری‌های فرهنگی و نرم معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: این رویداد با همت دوستان در خانه خلاق ایلسا و موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس شکل گرفته است و ما در این مسیر کمترین حمایت را از دوستان انجام دادیم.

وی افزود: نکته دیگر اینکه معاونت آنچنان باید حمایت خوبی از اکوسیستم نمی‌کند. حالا دوستان لطف داشتند و گفتند که معاونت و ستاد حمایت‌های جدی کرده، آن‌قدری که شأن و منزلتی که صنایع خلاق دارند مورد حمایت و پشتیبانی قرار نگرفته است. تصور من این است که مجموعه دولت و حتی حاکمیت حوزه صنایع خلاق را درک نکرده است و ما هنوز مسیر نرفته زیادی را داریم تا به این نقطه‌ای برسیم که در مورد این موضوع صحبت کنیم که اتفاقات خوبی در این اکوسیستم افتاده است.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم معاونت علمی ریاست جمهوری ادامه داد: از شکل‌گیری این رویداد تشکر می‌کنم زیرا شکل‌گیری آن در این اکوسیستم از دو جهت یک نیاز است. یک جهت اینکه ما ظرفیت‌های بسیار جدی در این اکوسیستم و تک تک افرادی که در این رویداد حضور دارند، داریم.

وی افزود: همانطور هم که اسم آن روی این رویداد است این برنامه همرسان است و این یعنی اینکه قرار است تا ظرفیت‌ها و نیازها را به هم برساند و این اتفاقی مبارک است. نکته بعدی هم اینکه، شکل‌گیری برگزاری این برنامه‌ها در این اکوسیستم برای ماهایی هم که در این اکوسیستم هستیم هم یک نیاز است.

حسنلو گفت: از آنجایی هم که ما توانایی‌های یکدیگر را به خوبی نمی‌شناسیم، اما در این نشست‌ها و برنامه‌ها از توانایی‌های یکدیگر و این موضوع به نظر من برای اکوسیستم نوپای صنایع خلاق لازم و ضروری است. ضمن اینکه این موضوع را هم باید پیش فرض داشته باشیم که اکوسیستم صنایع خلاق متاخر از اکوسیستم نوآوری در کشور شکل گرفته است. این موضوع هم به عدم درک اهمیت این حوزه توسط جریان حاکمیت برمی‌گردد.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم معاونت علمی ریاست جمهوری گفت: دستگاه‌ها در دل این رویدادها با ظرفیت اکوسیستم صنایع خلاق و صنایع فرهنگی آشنا می‌شوند و این موضوع بزرگ‌ترین دستاورد این رویدادها می‌تواند باشد. زیرا بسیاری از نیازهایی که در دستگاه‌ها وجود دارد از جنس نیازهای فناوری نرم است.

وی افزود: بسیاری از فناوری‌هایی که از جهت تکنیکال و تجهیزات ۱۰ سال قبل به کشور وارد شده است در حال حاضر با توجه به همت، دانش و توان داخلی امکان ساخت آنها در کشور وجود دارد. ضمن اینکه بسیاری از ایده‌های جدیدی که به واسطه گذشت زمان شکل گرفته می‌تواند توسط همین مجموعه‌ها با چاشنی خلاقیت و نوآوری شکل بگیرد.

حسنلو افزود: خوشبختانه مجموعه‌های مختلفی داریم که در این مراسم امروز حضور دارند. این افراد هم از شرکت‌های دانش‌بنیان، هم از شرکت‌های خلاق و هم از خانه‌های خلاق هستند که هرکدام از آنها دارای ظرفیت‌های وسیعی برای رفع نیازهای مجموعه‌ها هستند.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم معاونت علمی ریاست جمهوری ادامه داد: به این رویداد بسیار امیدوار هستیم و مطمئن هستیم که اتفاقت بسیار مثبتی از دل آن هم در قالب خرید خدمات و هم در قالب ایجاد افقی روشن برای موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس روی خواهد داد. در کنار این موضوع نیز شاهد ایجاد ظرفیت‌های جدیدی در این مسیر نیز خواهیم بود.

وی افزود: به هر صورت این رویداد را ضروری و لازم می‌دانیم و تصور می‌کنم که این رویداد مقدمه‌ای برای این جنس از رویدادها و ارتباط بین نیازهای دستگاه‌ها و نهادها با مجموعه‌ها است. در واقع امیدواریم به واسطه حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در این جمع، در حوزه تکنولوژی و سخت افزار بتوانیم کمکی به موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس کنیم. ضمن اینکه در حوزه خدمات نرم و مشخصاً بحث روایت‌پردازی و بحث ایجاد زیرساخت تعاملی برای موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز می‌تواند شاهد اتفاقات خوبی باشد.

حسنلو در پایان گفت: معاونت علمی ریاست جمهوری هم در نگاه توسعه‌ای خود در کنار شما دوستان قرار دارد و آن رویکردی هم که امسال ما در معاونت علمی و ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم داریم حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های پیشران و راهبردی است.

همچنین در ادامه این نشست از بازی رومیزی «جهانگرد نابغه» با حضور فعالان اقتصاد خلاق و دانش‌بنیان و همچنین مدیران موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس رونمایی شد.

همچنین در بخش پایانی نخستین همرسانی فعالان اقتصاد خلاق و دانش‌بنیان با موزه‌های دفاع مقدس، شاهد برگزاری نشست هم اندیشی بین مدیران و معاونین موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با مدیران و فعالان اقتصاد خلاق و دانش‌بنیان بودیم که موضوعات موردنظر خود را با یکدیگر مطرح و بررسی کردند.