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۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۲۶

فردا در فرهنگسرای خانواده؛

«مجموعه اشارات ناشنوایان» رونمایی می‌شود

«مجموعه اشارات ناشنوایان» رونمایی می‌شود

«مجموعه اشارات ناشنوایان» سه‌شنبه ۴ مهر در فرهنگسرای خانواده رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته جهانی ناشنوایان و روز جهانی زبان اشاره آئین رونمایی و معرفی جلد پنجم کتاب مجموعه اشارات ناشنوایان با همکاری انجمن ملی زبان اشاره ایران فردا سه‌شنبه ۴ مهر در فرهنگسرای خانواده برگزار می‌شود.

ثمینه باغچه‌بان فرزند زنده یاد «جبار باغچه بان» مؤسس اولین کودکستان (باغچه اطفال) و مدرسه ناشنوایان در ایران از جمله مهمانان حاضر در این برنامه حضور دارد.

این برنامه در راستای اهداف فرهنگسرای خانواده در زمینه معرفی کتاب‌های جدید در حوزه‌های مختلف خانواده و مخصوصاً خانواده بزرگ ناشنوایان در بیست و چهارمین نشست گنجینه خانواده با سخنرانی شیوا مقدم رئیس فرهنگسرای خانواده، محسن لوح موسوی رئیس هیئت مدیره انجمن ملی زبان اشاره ایران و مؤلف کتاب، مهدیه مهدویان مدیر عامل انجمن ملی زبان اشاره ایران و مشاور ادبی و ویراستار کتاب، مرتضی پیروزی عضو هیئت مدیره و مؤلف کتاب و حجت الاسلام محمد بهاری مترجم زبان اشاره برگزار می‌شود.

همچنین جمعی از مسئولان سازمان آموزش و پرورش استثنایی، دانشگاه علوم توانبخشی، بهزیستی، اساتید دانشگاه و … در این برنامه حضور دارند.

روز جهانی زبان اشاره، فرصتی منحصر به‌فرد برای حمایت و حفاظت از هویت زبانی و تنوع فرهنگی همه ناشنوایان و سایر کاربران زبان اشاره است و یکسان سازی زبان اشاره ایرانی در سطح کشور از اهداف این برنامه است.

این‌مراسم فردا سه‌شنبه ۴ مهر از ساعت ۱۰ در فرهنگسرای خانواده واقع در خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی (یوسف‌آباد)، خیابان بیست‌ویکم، بوستان شفق برگزار می‌شود.

کد مطلب 5894636

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