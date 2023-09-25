به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «جمیل مزهر» معاون دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین تاکید کرد: گروه‌های فلسطینی گزینه‌ای جز تشدید عملیات‌های مقاومتی در کرانه باختری ندارند.

وی با اشاره به اهمیت دیدار اخیر سه جانبه میان رهبران جنبش حماس، جهاد اسلامی و جبهه مردمی برای آزادی فلسطین در بیروت، افزود: ما در برابر خطری جدی قرار گرفته‌ایم که مساله فلسطین را به طور کامل در معرض تهدید قرار داده است، در این شرایط قطعاً باید مقاومت علیه اشغالگران را تشدید کنیم.

وی تقویت وحدت میدانی گروه‌های مقاومت فلسطین را امری مهم در راستای حفاظت از قوای مقاومت در رویارویی با رژیم صهیونیستی دانست و گفت: روند سازش هیچ دستاوردی برای ملت فلسطین جز ناامیدی و شکست نداشته است.

معاون دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین تاکید کرد: صهیونیست‌ها در اندیشه از بین بردن مقاومت در کرانه باختری با تعرضات و یورش‌های روزانه خود هستند اما واقعیت این است که همه تلاش‌های آنها در کرانه باختری بی نتیجه مانده و ما شاهد هستیم که صدها جوان فلسطینی همواره به صفوف مقاومت اضافه می‌شوند.

مزهر در پایان بر لزوم توقف همکاری امنیتی میان سرویس امنیتی تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی تاکید کرد.