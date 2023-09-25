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۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۶

هاشمی:

فرآیند داوری اولین جشنواره بین‌المللی خورشید به اتمام رسید

فرآیند داوری اولین جشنواره بین‌المللی خورشید به اتمام رسید

دبیر اولین جشنواره بین‌المللی رسانه خورشید گفت: بیش از ۲۴۰ اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده بود و اکنون فرآیند داوری آنها به اتمام رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه هاشمی، درباره نحوه داوری اولین جشنواره بین‌المللی خورشید اظهارداشت: دبیرخانه آثار رسیده را از نظر زمان‌بندی و داشتن شرایط اعلام‌شده در فراخوان بررسی کرد و سپس داوران این آثار را مطالعه و برگزیدگان را انتخاب کردند.

وی تشریح کرد: اعضای تیم داوری این جشنواره شامل کبری آسوپار، فعال رسانه‌ای، محمد آقاسی، مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه، محمدرضا بهمنی، معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مریم جلالی دهکردی، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فاطمه صدر، معاون پژوهش و منابع دیجیتال کتابخانه ملی، مهدی عرفاتی، مدیر عامل سابق ایسنا، فاطمه عزیزآبادی فراهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات و علی نادری، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) است.

کد مطلب 5894779

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