به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه هاشمی، درباره نحوه داوری اولین جشنواره بین‌المللی خورشید اظهارداشت: دبیرخانه آثار رسیده را از نظر زمان‌بندی و داشتن شرایط اعلام‌شده در فراخوان بررسی کرد و سپس داوران این آثار را مطالعه و برگزیدگان را انتخاب کردند.

وی تشریح کرد: اعضای تیم داوری این جشنواره شامل کبری آسوپار، فعال رسانه‌ای، محمد آقاسی، مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه، محمدرضا بهمنی، معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مریم جلالی دهکردی، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فاطمه صدر، معاون پژوهش و منابع دیجیتال کتابخانه ملی، مهدی عرفاتی، مدیر عامل سابق ایسنا، فاطمه عزیزآبادی فراهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات و علی نادری، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) است.