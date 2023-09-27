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۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۲۸

با استقبال رسمی مقامات پارلمانی آفریقای جنوبی صورت گرفت؛

حضور قالیباف در مراسم افتتاحیه نهمین مجمع پارلمانی بریکس

حضور قالیباف در مراسم افتتاحیه نهمین مجمع پارلمانی بریکس

رئیس مجلس شورای اسلامی با استقبال مقامات مجلس ملی آفریقای جنوبی برای شرکت در مراسم افتتاحیه نهمین مجمع پارلمانی گروه بریکس وارد سالن اصلی این مجمع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۲) با استقبال مقامات مجلس ملی آفریقای جنوبی برای شرکت در مراسم افتتاحیه نهمین مجمع پارلمانی گروه بریکس وارد سالن اصلی این مجمع بین المللی در ژوهانسبورگ، پایتخت اقتصادی آفریقای جنوبی شد.

در این دوره مجمع پارلمانی که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در رأس هیأت پارلمانی کشورمان در آن حاضر شده است، ۱۵ هیأت عالی‌رتبه پارلمانی حضور دارند.

در جریان برگزاری این مجمع پارلمانی، علیرضا سلیمی، علی کریمی فیروزجایی، مهرداد گودرزوند چگینی و محمد آشوری تازیانی نمایندگان مجلس و مهدی صفری دیپلمات ایرانی و معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه همزمان در کمیسیون‌های مختلفی که پیرامون این مجمع بین‌المللی برگزار می‌شود، شرکت می‌کنند.

کد مطلب 5896702

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