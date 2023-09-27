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کد مطلب 5896996
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۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۳۳

وزیر ورزش و جوانان:

امیدوارم کلنگ احداث ورزشگاه جدید هر چه سریعتر زده شود

امیدوارم کلنگ احداث ورزشگاه جدید هر چه سریعتر زده شود

کیومرث هاشمی گفت: دستور رییس جمهوری برای ساخت ورزشگاه جدید امید زیادی در جامعه ورزش به وجود آورد.

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