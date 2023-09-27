دریافت 12 MB کد مطلب 5896996 https://mehrnews.com/x3384S ۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۳۳ کد مطلب 5896996 فیلم ورزش فیلم ورزش ۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۳۳ وزیر ورزش و جوانان: امیدوارم کلنگ احداث ورزشگاه جدید هر چه سریعتر زده شود کیومرث هاشمی گفت: دستور رییس جمهوری برای ساخت ورزشگاه جدید امید زیادی در جامعه ورزش به وجود آورد. کپی شد مطالب مرتبط رئیسی: ساخت ورزشگاه جدید در تهران را پیگیری کنید ظرفیت ورزشگاه آزادی مشخص شد/ بانوان تماشاگر بازی «نیمار» برزیلی نگرانی عنایتی از جدایی بازیکنان پرسپولیس/ انتظارات برآورده نشد پیروزی تیم فوتبال امید ایران برابر تایلند/ صعود شاگردان عنایتی پیروزی یک نیمه ای تیم فوتبال امید ایران مقابل تایلند برچسبها وزیر ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان رئیس جمهور اسلامی ایران ورزشگاه آزادی
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