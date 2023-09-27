پیروزی تیم فوتبال امید ایران برابر تایلند/ صعود شاگردان عنایتی

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، تیم فوتبال امید کشورمان امروز چهارشنبه ۵ مهر در مرحله یک هشتم نهایی بازی‌های آسیایی هانگژو به مصاف تایلند رفت و موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر این تیم را شکست دهد.

ترکیب تیم ملی امید در این دیدار را سیدحسین حسینی، سینا شاه عباسی، سیدمجید نصیری، محمد خدابنده لو، امیر جعفری، سامان تورانیان، حسین گودرزی، امید حامدی فر (فردین یوسفی '۴۶)، محمد عمری (محمدحسین اسلامی '۶۲)، مهدی ممی زاده و ارسلان مطهری تشکیل دادند.

تیم فوتبال امید در نیمه اول بهتر از حریف ظاهر شد و در دقیقه ۱۳ امیر ارسلان مطهری مهاجم کشورمان با اشتباه دروازه بان تایلند صاحب توپ شد و توانست در مصافی تک به تک گل اول را به ثمر برساند.

در دقیقه ۳۸ مهاجم تیم تایلند موفق به باز کردن دروازه سید حسین حسینی شد اما به دلیل آفساید این گل توسط داور رد شد.

در نیمه دوم و در دقیقه ۴۹، امیر ارسلان مطهری روی پاس خوب سید حسین حسینی صاحب توپ شد و از زاویه بسته در محوطه جریمه تایلند اقدام به شوت زنی کرد که دروازه بان حریف توپ او را به خوبی مهار کرد.

در دقیقه ۶۳ بازیکنان تایلند موقعیت خوبی داشتند تا گلزنی کنند اما سینا شاه عباسی مانع این اقدام شد.

در دقیقه ۸۰ روی حرکت خوب مهدی ممی زاده در محوطه جریمه تایلند، دروازه بان این تیم روی او مرتکب خطای پنالتی شد و یاسین سلمانی توانست گل دوم را برای ایران به ثمر برساند.

شاگردان رضا عنایتی با این پیروزی به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند و باید به مصاف برنده دیدار تیم‌های فلسطین و هنگ کنگ بروند.

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با حضور در ورزشگاه این بازی را از نزدیک تماشا کرد.