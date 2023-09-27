به گزارش خبرنگار مهر، وحید قربانی عصر چهارشنبه در نشست شورای مسکن گیلان اظهار کرد: دولت نگاه ویژه ای به حوزه مسکن دارد و این مهم باید در استان‌ها پیاده سازی شود.

وی با اشاره به برخی نواقص در اجرای طرح ملی مسکن در گیلان، افزود: فقط ۱۰ درصد تعهد و سیاست دولت در حوزه مسکن در استان گیلان اجرایی شده است و این مهم اصلاً قابل پذیرش نیست.

مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور با تاکید بر لزوم تقویت زیرساخت‌ها در مناطق روستایی، اضافه کرد: شرایط زندگی آرام و بدون دغدغه برای روستاییان فراهم شود.

قربانی با انتقاد از عدم همکاری برخی بانک‌ها در اجرای پروژه مسکن ملی در گیلان، بیان کرد: برخی پروژه‌های طرح ملی تماماً با آورده مردم شروع شده است و از سوی بانک هیچ تعامل و حرکتی صورت نگرفته است.

وی با اشاره به شعار دولت سیزدهم در اجرای ۴ میلیون مسکن، افزود: برای تحقق این تعهد مهم و حیاتی دولت سیزدهم باید تمام ظرفیت‌های بخش خصوصی و دولتی پای کار باشند.

مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور با بیان اینکه آرزوی مسکن دار شدن در برخی شهرها گاهی فراتر از عمر جوان ایرانی است، گفت: دغدغه مسکن دار شدن زوجین جوان بسیار جدی است و اگر هم افزایی و اراده جمعی شکل نگیرد و شکست این پروژه مصادف با شکست جوانی جمعیت تشکیل خانواده تمدن سازی و …است.

قربانی با بیان اینکه عدم تحقق طرح ملی مسکن تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد، اضافه کرد: در گیلان قرار بود بالغ بر ۱۰۸ هزار واحد مسکونی ساخته شود که متأسفانه فقط ۱۰ درصد از تعهد دولت در حال تحقق است.

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی و اقلیمی گیلان، افزود: گیلان قابل قیاس با استان‌های کویری نیست و بحث تأمین زمین مشکل جدی است اجرای پروژه بخاطر مسائل آب و هوایی استان را با مشکل مواجه می‌کند.

مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور با بیان اینکه حق مردم گیلان نیست کار اجرای مسکن با تأخیر انجام شود، گفت: پروژه‌ها باید در وقت اندک با کیفیت و قیمت مناسب تهیه و تحویل مردم شود.

قربانی با بیان اینکه آورده مردم متناسب با گرانی و تورم لحاظ شود، اضافه کرد: شرایط برای خانه دار شدن مردم تسهیل بخشیده شود.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های شهرسازی برای کمک به بازآفرینی شهری استفاده شود، افزود: باید از زمین‌های داخل شهری در حوزه بازآفرینی جهت ساخت مسکن استفاده شود.