به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا فلاح بعد از ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره ارتباط زمینی و آبی مرزی خوزستان با عراق و همچنین اهمیت توسعه تجارت استان با این کشور بیان کرد: یکی از موضوعات هدف‌گذاری شده کمیته مشترک بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و عراق، افزایش سطح تجارت این ۲ کشور به بیش از ۲۰ میلیارد دلار است.

مدیرکل صمت خوزستان تصریح کرد: فلاح افزود: از دیگر تصمیماتی که در این کمیته گرفته شد امکان استفاده از خاک ۲ کشور برای صادرات کالا به کشور سوم است.

وی بر ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در استان‌های هم مرز ۲ کشور تاکید کرد و ادامه داد: مقرر شده با استفاده از دانش فعالان اقتصادی ۲ کشور، شهرک‌های صنعتی در استان‌های مرزی ایران و عراق برای افزایش همکاری ایجاد شود.

مدیرکل صمت خوزستان با بیان اینکه در استان ظرفیت‌های خوبی در حوزه شهرک‌های صنعتی وجود دارد، افزود: مقرر شده با استفاده از دانش فعالان اقتصادی ایران، شهرک‌های صنعتی مشترکی در استان‌های واسط، بصره و میسان عراق ایجاد شود.

وی، هدف از ساخت این نوع شهرک‌های صنعتی را افزایش همکاری در حوزه تولید و تجارت عنوان کرد و گفت: مقرر شده در شهرک‌های صنعتی مشترک کالاهای تولید شده برای امر صادرات و مصرف ۲ کشور استفاده شود، هر ۲ کشور از درآمد حاصل از این شهرک‌های صنعتی نفع خواهند برد.

فلاح در ادامه تخفیف تعرفه‌های گمرکی، تطابق استاندارد ایران و عراق و تسهیل تجارت بین این ۲ کشور را از دیگر دستاوردهای این کمیته عنوان کرد و افزود: نیاز است تا استانداردهای مشترکی بین این ۲ کشور مصوب شود تا در صادرات و واردات کالا با مشکلاتی کمتری مواجه باشیم.

مدیرکل صمت خوزستان گفت: تفاهم نامه‌ای با محوریت تأمین امنیت، بهداشت و تسهیل در حمل و نقل و تجارت بین ایران و عراق منعقد خواهد شد.

وی، اتصال خط آهن شلمچه به عراق را از دیگر محورهای مورد بحث این کمیته دانست و اظهار کرد: ایجاد این خط آهن در ارتباط بیشتر بازرگانی میان ایران و عراق نقش مؤثری دارد و در توسعه بازرگانی خارجی استان خوزستان و کشور عراق مؤثر است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: افزایش زمان فعالیت تجاری در مرزهای چذابه و شلمچه از هشت ساعت به ۲۴ ساعت در دومین کمیته مشترک بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و عراق مصوب شد که در صورت ابلاغ این مصوبه شاهد تسهیل و توسعه امر تجارت در این مرزها خواهیم بود.