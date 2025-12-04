به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری‌های اقتصادی با چین، محمدعلی دهقان‌دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با صدور ابلاغی رسمی، مهرام روانبخش، سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان را به‌عنوان مسئول راهبری پروژه‌های توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با استان شاندونگ چین، منصوب کرد.

در این ابلاغ آمده است که اداره کل صمت خوزستان باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده صنعتی، معدنی و تجاری استان، زمینه لازم برای توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حضور فعال شرکت‌های خوزستانی در نمایشگاه‌ها، رویدادها و بازارهای چین را فراهم سازد.

برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک، تبادل هیئت‌های تجاری، تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی، حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات و توسعه همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری میان دو استان از دیگر محورهای مأموریت محول‌شده به خوزستان است.

همچنین در متن ابلاغ تأکید شده است که اداره کل صمت خوزستان باید برنامه عملیاتی یک‌ساله و چهارساله همکاری‌ها را حداکثر ظرف دو ماه تدوین و به سازمان توسعه تجارت ایران ارائه کند تا پیگیری‌های لازم در سطوح ملی و بین‌المللی صورت گیرد.

این اقدام بخشی از برنامه‌های عملیاتی دولت برای تقویت پیوندهای اقتصادی استان‌های کشور با استان‌های شاخص چین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک در مسیر توسعه تجارت خارجی ارزیابی می‌شود.