واکنش طالبان به نشست شورای امنیت درباره افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ذبیح‌ الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان امروز چهارشنبه اعلام کرد که بحث ها و نظرهای بیان شده در سازمان ملل تنها با طرح دو موضوع کوچک و داخلی مانند آموزش زنان و کار آنها منحرف شد.

سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان در این باره ادامه داد که امنیت، عفو عمومی، صلح و ثبات، توسعه اقتصادی، تشکیل نیروهای امنیتی، تامین بودجه از درآمدهای داخلی، گسترش معارف در سراسر کشور و ده ها تحول دیگر مورد بحث قرار نگرفته است.

ذبیح‌ الله مجاهد اضافه کرد که حذف افغانستان از لیست سیاه در سازمان ملل، لغو تحریم ها، آزادسازی دارایی های توقیف شده و در نهایت به رسمیت شناختن طالبان و واگذاری کرسی افغانستان به افغان ها باید در این نشست مطرح می شد.

این مقام طالبان افزود: مواردی که بیان نشده و سیاست فشار و زور همچنان پابرجاست؛ همه نشان می دهند که این گروه های خودخواه همچنان با ما در جنگ هستند و سازمان ملل را گروگان گرفته و علیه ما از آن استفاده می کنند.

به گزارش العربیه، در واکنش به محدودیت‌ های اعمال شده از سوی طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان، سازمان ملل متحد حذف زنان از فعالیت های عمومی افغانستان را محکوم کرد.