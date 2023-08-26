طالبان حضور زنان در «پارک ملی بند امیر» را ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، «خالد حنفی»، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز شنبه چهارم شهریور (۲۶ اوت) در سفرش به استان بامیان دستور داد که ورود زنان به پارک تفریحی بند امیر منع شود.

او در یک نشست در میان شماری از ساکنان بامیان گفت که نیروهای امنیتی طالبان، علمای دینی و کارکنان وزارت امر به معروف و نهی از منکر، باید مانع ورود زنان به پارک ملی بند امیر شوند.

او گفت: «باید ما و شما جدا از امروز اقدام کنیم و از بی‌حجابی جلوگیری کنیم؛ علمای کرام هم می‌خواهد، ملت هم می‌خواهد و امیرالمومنین هم هدایت می‌کند و حکم الهی هم است و دیگر مانع چه است؟ خدا ناخواسته نافرمان نشویم.»

این مقام طالبان افزود: «کسانی که تبلیغ می‌کنند که باز خانم‌ها را بند کردند، همین دو سال تجربه کردیم و آزموده را آزمودن خطاست و بعد از این در بند امیر خانم‌ها و خواهرهای ما رفته نمی‌توانند، تا وقتی اصول جور (آماده) سازیم. همین سیاحت کردن نه فرض است و نه هم واجب.»

طالبان ممنوعیت‌ها برای دختران و زنان افغانستان را تشدید کرده است و هفته گذشته نیز یک سرمایه دار اماراتی با نام «خلف بن‌احمد حبتور» که از او با عنوان رئیس شرکت حبتور نام برده می‌شود، در پیامی ویدئویی در حساب خود در شبکه ایکس گفت در حالی که او از تحصیل حدود ۱۰۰ دختر افغانستانی در دانشگاه‌های امارت حمایت مالی کرده بود و برای همین منظور هزینه پرواز یک هواپیما برای آوردن آنها را به امارات در بامداد روز چهارشنبه نیز پرداخته بود، اما مقامات طالبان مانع از خروج این دختران از افغانستان شدند.

خلف بن‌احمد حبتور در این ارتباط گفت: «حکومت طالبان اجازه نداد صد دختری که قرار بود با حمایت مالی من (به امارات) بیایند، سفر کنند. به آنها اجازه داده نشد که سوار هواپیما شوند. قبلاً هزینه این هواپیما را پرداخت کرده‌ایم، همه چیز را برای آمدن آنها به اینجا از جمله، اسکان، تحصیل، امنیت و حمل و نقل برنامه‌ریزی کرده بودیم.»

در پاییز سال گذشته، گروه طالبان اعلام کرده بود که دختران و زنان در افغانستان تا اطلاع ثانوی از تحصیلات دانشگاهی منع هستند. بر اساس این گزارش، «حافظ ضیا الله هاشمی» سخنگوی وزارت آموزش عالی دولت طالبان اعلام کرد: وزارت آموزش عالی ابلاغیه‌ای را به تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی مبنی بر ممنوعیت تحصیلات دانشگاهی زنان تا اطلاع ثانوی ارسال کرده است.

این در حالی است که وزیر کشور طالبان پیش از آن در گفتگویی کم سابقه که توسط سی ان ان پخش شد، وعده «خبر بسیار خوب» درباره بازگشت دختران به مدارس متوسطه را اعلام کرده بود. «سراج الدین حقانی»، وزیر کشور طالبان در این ارتباط گفت: «هیچ کس مخالف تحصیل زنان نیست.» حقانی اشاره کرد که «مکانیسمی برای آموزش دختران در نظر گرفته شده» با پوشش در مدارس مرتبط است و توضیح داد که آموزش باید بر اساس «فرهنگ» افغانی و «قوانین و اصول اسلامی» باشد.

به گزارش مهر، گزارش‌های زیادی مبنی بر اینکه دختران در رده‌های سنی خاصی نمی‌توانند در افغانستان درس بخوانند و به مدرسه بروند، منتشر شده و در حالی که مدارس افغانستان به روی دانش آموزان پسر بازگشایی شده است، سرنوشت تحصیل برخی دختران افغانستانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

وزارت معارف طالبان، هفت ماه پس از به قدرت رسیدن، در روز بازگشایی مدارس دخترانه، اعلام کرد که تمام مدارس دخترانه تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود و این تعطیلی تا به امروز ادامه دارد. علت این تعطیلی، نبود «لباس مکتب» مناسب عنوان شده است. طالبان در این باره توضیح داد: «هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی لباس مکتب طراحی شود، آن گاه بر اساس حکم رهبری طالبان مکاتب دخترانه آغاز خواهد شد.»