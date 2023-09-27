به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز چهارشنبه در حاشیه جشنواره ملی گردو شهرستان سلسله، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر کاشت یک میلیارد درخت در کشور، اظهار داشت: سهم لرستان کاشت ۳۰ میلیون نهال است.

وی تصریح کرد: شهرستان سلسله باتوجه‌به باغات گردو، ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب گردشگری کشاورزی را دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه بخش کشاورزی باید پیشران اقتصاد کشور باشد، ادامه داد: ۴ و نیم‌میلیون بهره‌بردار در بخش کشاورزی کشور اشتغال دارند.

شاهرخی، اظهار کرد: قریب به ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی، ۲۰ درصد اشتغال و بیش از ۲۰ درصد صادرات ایران به بخش کشاورزی اختصاص دارد.

وی عنوان کرد: باید به سمت توسعه صادرات محور گام برداشته و با ایجاد زنجیره‌های ارزش، به سمت برندسازی پیش رویم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: ۱۷۰ طرح کشاورزی با پیشرفت بیش از ۷۰ درصد در لرستان وجود دارد که سرمایه بلاتکلیف محسوب می‌شوند.

شاهرخی، افزود: تکمیل آنها می‌تواند تأثیر بسزایی بر ارتقا جایگاه کشاورزی در استان داشته باشد؛ لذا اتمام آنها نیازمند نگاه ویژه مسئولان ملی و استانی است.

وی تصریح کرد: طرح‌های نیمه‌تمام نیازمند تأمین اعتبار هستند و این در حالی است که بر اساس قانون، ۱۵ درصد منابع بانکی بایستی در اختیار بخش کشاورزی قرار بگیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، اظهار کرد: این در حالی است که قریب به هفت درصد از این میزان به بخش کشاورزی پرداخت می‌شود.