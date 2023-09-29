یادواره شهدا در سالن آمفی تئاتر شهید غنی پور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با چهل و سومین گرامیداشت هفته دفاع مقدس یادواره شهدا توسط بنیاد شهید، کانون خدمت رضوی، شهرداری و آموزش و پرورش مناطق ۱۰ و ۱۱ و نواحی مقاومت بسیج مقداد و سلمان فارسی با حضور جمعی از خانواده های شهدا و ایثارگران و مسئولین محلی در سالن آمفی تئاتر شهید غنی پور برگزار شد.

خواهر و مادر شهید مدافع حرم محمدرضا دهقان امیری و پدر شهید جاویدالاثر علی عبداللهی در این یادواره به خاطره گویی پرداختند.

همچنین با آئین پرچم گردانی حرم مطهر امام رضا (ع) توسط خادمیاران کانون رضوی منطقه ۱۰ از خانواده‌های شهدا نیز تجلیل به عمل آمد.