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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۲۴

جانشین سپاه قزوین:

یادواره کشوری شهدای مدافعان حرم در قزوین برگزار می شود

یادواره کشوری شهدای مدافعان حرم در قزوین برگزار می شود

قزوین- جانشین فرمانده سپاه استان قزوین گفت: یادواره کشوری شهدای مدافعان حرم روز ۲۵ شهریور با حضور خانواده شهدا در قزوین برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس برزگر روز یکشنبه در نشست خبری در محل سپاه ناحیه قزوین اظهارداشت: به منظور گرامیداشت یاد شهدای حرم یادواره شهدا این هفته در قزوین برگزار خواهد شد.

وی افزود:مقام معظم رهبری در خصوص مدافعان حرم فرمودند اگر این شهدا از حریم اهل بیت در سوریه و عراق دفاع نکرده بودند امروز باید در همدان و کرمانشاه از مرزهای خود صیانت می کردیم و با تکفیری ها می جنگیدیم.

برزگر تصریح کرد: این شهدا در غربت به حق پیوستند و با کمک به جبهه مقاومت در برابر استکبار ایستادگی کردند تا درس مقاومت همواره در تاریخ زنده بماند.

همکاری دستگاههای اجرایی در برگزاری یادواره قابل توجه است

جانشین سپاه قزوین یادآورشد: در میان شهدا دو خانواده شهید از کشور افغانستان، دو شهید از پاکستان، یک شهید از عراق است که خانواده آنها دعوت شده اند و ۱۵ خانواده شهید هم اهل تسنن هستند که نشان می دهد برای حراست از حرم آل الله بین شیعه و سنی اتحاد و همبستگی دراوج خود است.

وی گفت: یادواره کشوری شهدای مدافعان حرم روز ۲۵ شهریور ماه ساعت ۱۷ در سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار خواهد شد و از اولین سرود ویژه مدافعان حرم نیز رونمایی می شود.

برزگر اضافه کرد: پیکر شهید گل محمد غلامی روز سه شنبه به شهرستان بویین زهرا منتقل شده و در شهر سگزآباد به خاک سپرده خواهد شد.

جانشین سپاه قزوین با تقدیر از همکاری دستگاههای اجرایی بیان کرد: تندیس توسط اصناف، محل اقامت توسط دانشگاه آزاد اسلامی و فرمانداری، محل برگزاری یادواره توسط دانشگاه بین المللی و سایر هماهنگی ها توسط سپاه انجام شده است.

وی از عموم مردم و خانواده شهدا خواست باشرکت در یادواره شهدای مدافعان حرم نسبت به این گلگون کفنان ادای احترام کنند و یادشان را زنده نگهدارند.

کد مطلب 3766910

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