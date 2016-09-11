یادواره کشوری شهدای مدافعان حرم در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس برزگر روز یکشنبه در نشست خبری در محل سپاه ناحیه قزوین اظهارداشت: به منظور گرامیداشت یاد شهدای حرم یادواره شهدا این هفته در قزوین برگزار خواهد شد.

وی افزود:مقام معظم رهبری در خصوص مدافعان حرم فرمودند اگر این شهدا از حریم اهل بیت در سوریه و عراق دفاع نکرده بودند امروز باید در همدان و کرمانشاه از مرزهای خود صیانت می کردیم و با تکفیری ها می جنگیدیم.

برزگر تصریح کرد: این شهدا در غربت به حق پیوستند و با کمک به جبهه مقاومت در برابر استکبار ایستادگی کردند تا درس مقاومت همواره در تاریخ زنده بماند.

همکاری دستگاههای اجرایی در برگزاری یادواره قابل توجه است

جانشین سپاه قزوین یادآورشد: در میان شهدا دو خانواده شهید از کشور افغانستان، دو شهید از پاکستان، یک شهید از عراق است که خانواده آنها دعوت شده اند و ۱۵ خانواده شهید هم اهل تسنن هستند که نشان می دهد برای حراست از حرم آل الله بین شیعه و سنی اتحاد و همبستگی دراوج خود است.

وی گفت: یادواره کشوری شهدای مدافعان حرم روز ۲۵ شهریور ماه ساعت ۱۷ در سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار خواهد شد و از اولین سرود ویژه مدافعان حرم نیز رونمایی می شود.

برزگر اضافه کرد: پیکر شهید گل محمد غلامی روز سه شنبه به شهرستان بویین زهرا منتقل شده و در شهر سگزآباد به خاک سپرده خواهد شد.

جانشین سپاه قزوین با تقدیر از همکاری دستگاههای اجرایی بیان کرد: تندیس توسط اصناف، محل اقامت توسط دانشگاه آزاد اسلامی و فرمانداری، محل برگزاری یادواره توسط دانشگاه بین المللی و سایر هماهنگی ها توسط سپاه انجام شده است.

وی از عموم مردم و خانواده شهدا خواست باشرکت در یادواره شهدای مدافعان حرم نسبت به این گلگون کفنان ادای احترام کنند و یادشان را زنده نگهدارند.