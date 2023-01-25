به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری پنجمین یادواره شهدای مدافع حرم و مدافع امنیت توسط هیئت رزمندگان اسلام مدافع حرم دیروز سه‌شنبه چهارم بهمن در مجموعه رسانه‌ای عصر برگزار شد. در این جلسه حمیدرضا رضوی؛ رئیس هیئت رزمندگان اسلام مدافع حرم و سردار علی‌محمد اسدی؛ رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه رضوی در سخنانی گفت: مقام معظم رهبری بیان کرده‌اند امروز فضیلت مهم زنده نگاه داشتن یاد شهداست. هیئت رزمندگان هر ساله با برگزاری این یادواره تلاش می‌کند در جهت فرمایشات حضرت آقا قدم بردارد.

وی افزود: در چند ماهه اخیر اتفاقاتی رخ داد که برخی از آنها برای جامعه آسیب‌های فراوانی در پی داشت. بر همین مبنا امسال شاهد برگزاری اولین کنگره یادبود شهدای مدافع امنیت خواهیم بود. نکته دیگر این است که خانواده شهدا از ما توقع دارند یاد و آرمان‌های شهدا گرامی داشته شود برای همین این یادواره که شاهد پنجمین دوره برگزاری آن خواهیم بود قدمی در راه رسیدن به این خواسته است. در این مراسم خانواده شهدای مدافع حرم و مدافع امنیت حضور خواهند داشت.

رئیس هیئت رزمندگان اسلام مدافع حرم گفت: پنجشنبه شش بهمن در آستانه دهه فجر شاهد برگزاری این رویداد در حرم مطهر حضرت امام (ره) خواهیم بود مراسم بعد از اذان مغرب آغاز شده و تا ساعت ۲۳ ادامه خواهد داشت. مجموعه‌های مختلفی ما را در برگزاری این رویداد یاری می‌رساند آستان مطهر حضرت امام (ره)، سازمان بهشت زهرا، مجموعه دختران انقلاب، نیروهای مسلح و شهرداری تهران از جمله مراکزهای هستند که با ما در برگزاری این یادواره همکاری دارند. همچنین باید از صدا و سیما و شبکه افق تشکر ویژه داشته باشم.

وی درباره برنامه‌های این یادواره نیز چنین افزود: در این مراسم ناصر رفیعی، احمد نیکبختیان و حاج حسین رحیمی سخنرانی خواهند داشت. همچنین بخشی با عنوان خاطره‌گویی خواهیم داشت که در آن خاطرات رزمندگان محور مقاومت بیان می‌شود. دیگر برنامه این شب به اجرای محمد گلریز خواننده انقلابی اختصاص دارد.

رضوی گفت: گروه نمایش «حنانه» برنامه‌ای را با محوریت شهدا اجرا خواهند کرد. در ضمن گروه سرود میعاد که افتخار اجرا در حضور مقام معظم رهبری را دارد نیز دیگر بخش این مراسم را پوشش خواهد داد. در خاتمه این مراسم سه شهید گمنام تشییع خواهند شد.

وی افزود: وسیله ایاب و ذهاب برای خانواده شهدای که در شهرهای اطراف تهران زندگی می‌کنند مهیا است. در این مراسم همچنین برنامه‌ای ویژه‌ای برای کودکان در نظر گرفته شده تا در حین برگزاری مراسم سرگرم باشند. از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده برای کودکان روایت قصص قرآنی خواهد بود.

رئیس هیئت رزمندگان اسلام مدافع حرم درباره چرایی برگزاری این رویداد گفت: رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کردند شهدا را دست‌نیافتنی ترسیم نکنید چون جوانان باید بدانند قادرند مسیر شهدا را ادامه دهند. این یادواره در همین راستا قدم برمی‌دارد. ما می‌خواهیم بگوییم راه شهدا همیشه باز است و جوانان این مرز و بوم می‌توانند آن را ادامه دهند.

وی در پایان افزود: دلیل دیگری که این یادواره برگزار می‌شود ارتباط با خانواده شهدا به ویژه شهدای مدافع حرم است. ما با برگزاری این یادواره با خانواده شهیدان فاطمی ارتباط برقرار کرده و تلاش می‌کنیم قدمی در جهت رفع مشکل آنها برداریم. نکته دردآور این است که برخی مواقع این تصور به وجود آمده که خانواده شهدای مدافع حرم در آسایش مادی هستند در صورتی که زندگی بسیاری آنها در شرایط بسیار نامساعد اقتصادی است اما آنها به عشق اهل بیت (ع) مسیرشان را ادامه می‌دهند. هیئت رزمندگان اسلام تلاش دارد تا حد توانش از مشکلات فرزندان مدافع حرم بکاهد برای همین برگزاری جشن کارنامه یکی از اتفاقات برای رسیدن به خواسته مورد نظر است.

بهترین وسیله برای جذب مردم توسل به شهداست

در ادامه جلسه سردار علی‌محمد اسدی در سخنانی گفت: مراسم یادواره شهدای حرم و امنیت اقدامی در جهت ترویج فرهنگ والای شهادت است. مقام معظم رهبری در سخنانی بیان کردند «شهیدان امامزادگان عشق هستند» برای همین وظیفه همه ماست با ابزارهای که در اختیار داریم در جهت ترویج فرهنگ شهدا قدم برداریم. بهترین مسیر در کارهای این چنینی برگزاری اقدامات فرهنگی و هنری است چون این راهکار جریان سازی همه‌جانبه در جامعه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این یادواره بر مبنای بودجه خاصی برگزار نمی‌شود، افزود: هر آنچه در این کنگره انجام می‌شود بر مبنای هزینه شخصی است که به واسطه عشق و ایمان شکل گرفته است البته امیدواریم دوستانمان در دولت کمک‌های لازم را انجام دهند تا ما بیشتر بتوانیم در خدمت خانواده شهدا باشیم.

وی با بیان اینکه ملتی که شهدای خود را فراموش نکند در امان خواهد بود، گفت: وقتی فرهنگ شهادت و ایثار در جامعه حضور داشته باشد جوانان آن سرزمین به هیچ دشمن خارجی اجازه دست‌اندازی به انقلاب را نخواهد داد. بهترین وسیله برای جذب مردم نیز توسل به شهدا است. شهدا الگوهای جاویدان هستند که تا ابد نامشان در تاریخ این سرزمین باقی خواهد ماند. شهدا تنها یک قشر سنی خاص را مخاطب قرار نخواهند داد چون شهیدان ما در همه اقشار سنی هستند پس بیاید از این ثروت به شکل درستی بهره ببریم.

سردار اسدی افزود: هر حرکت فرهنگی برای موفقیت نیازمند حمایت‌های اهالی رسانه است بر همین مبنا از همه اهالی رسانه درخواست داریم تا با حمایت خود از برنامه‌ای که مزین به نام شهداست ما را در ترویج فرهنگ شهادت و خدمت به خانواده شهدا یاری رسانند.