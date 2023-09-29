وام صندوق بین المللی پول به مراکش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، صندوق بین المللی پول با وامی به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار به مراکش موافقت کرد.

منابع آگاه اعلام کردند که این وام با هدف بالا بردن توان مراکش در پایداری در برابر بلایای طبیعی مرتبط با تغییرات آب وهوایی است.

مراکش در سال ۲۰۲۲. پیش از زلزله ویرانگر که بیش از ۲۹۰۰ کشته برجای گذاشت، از صندوق بین المللی پول درخواست وام کرده بود.

تصویب این وام در صندوق بین المللی پول چند هفته پیش از میزبانی مراکش از نشست سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صورت گرفت.

لازم به ذکر است که ۸ سپتامبر ۲۰۲۳ زمین لرزه ای به بزرگی ۷ ریشتر چندین شهر بزرگ در مراکش را لرزاند.