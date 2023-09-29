روایت «بی زحمت» از بازار خودروهای فرسوده/ به مشکلات بخندیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، «بی‌زحمت» عنوان یکی از برنامه‌های رادیو صباست که با نگاهی طنز به بیان دغدغه‌های مردم می‌پردازد.

این برنامه روز شنبه ۸ مهر با موضوع خرید و فروش خودرو فرسوده راهی آنتن می‌شود.

آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده هنوز به‌طور قطعی به تصویب نرسیده و دستورالعمل‌های آن مشخص نشده بود که چندی پیش یک نماینده مجلس، به ارائه گواهی اسقاط به‌عنوان یکی از شروط اصلی واردات خودروهای دست‌ دوم اشاره کرد. همین موضوع زمینه‌ساز افزایش قیمت خودروهای فرسوده در روزهای اخیر شده است.

«بی زحمت» روز شنبه ۸ مهر ماه این موضوع را بهانه طنز برنامه قرار می‌دهد و با طنازی به نقد مسایل و مشکلات پیش آمده، می‌پردازد.

«بی زحمت» شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۸ به تهیه کنندگی امیر بیشه و با اجرای علی زمانی و حسام خلیل نژاد راهی آنتن می‌شود.