دریافت واکسن کووید در بارداری به محافظت از نوزاد کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در ایالات متحده می‌گویند: «این یافته‌ها نشان می‌دهد که واکسیناسیون مادر در دوران بارداری می‌تواند به جلوگیری از بستری شدن نوزاد در بیمارستان به خاطر کووید ۱۹ کمک کند».

طبق این مطالعه، آنتی‌بادی‌ها پس از واکسیناسیون کووید از جفت عبور کرده و در خون بند ناف یافت شدند.

نوزادان تا ۶ ماهگی نمی‌توانند واکسن کووید را دریافت کنند.

محققان نوشتند: «این یافته با حداقل یک مطالعه دیگر همخوانی دارد که نشان دهنده افزایش محافظت در میان نوزادان در طول ۹۰ روز اول زندگی است.»

این مطالعه خاطرنشان کرد که از زمستان ۲۰۲۲، نوزادان در میان گروه‌های سنی با بالاترین میزان بستری شدن در بیمارستان به دلیل عفونت کووید بوده اند.

محققان به مطالعات متعددی اشاره کرده اند که نشان می‌دهد این واکسن‌ها همچنین می‌توانند به کاهش خطر بیماری شدید برای مادر هم کمک کنند.

با این حال، زنان باردار مبتلا به کووید ممکن است با افزایش خطر عوارض از جمله مرده زایی روبرو شوند، اگرچه خطر کلی کم است.