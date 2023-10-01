نیازمند قانون جامع انتخابات هستیم/ دولت لایحه آن را ارائه دهد

محسن پیرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه چرا معمولاً در ادوار مختلف مجلس شاهدیم که نمایندگان در سال پایانی دوره کاری خود سراغ اصلاح قوانین انتخاباتی می‌روند، اظهار داشت: ما زمانی که یک طرح را در مجلس بررسی می‌کنیم، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های ذیربط باید در جلسات مجلس حضور یابند و کمیسیون‌های مجلس هم باید پیشنهادات خود را ثبت کنند، تا بررسی آن طرح ابتدا در کمیسیون به اتمام برسد و سپس در دستورکار صحن مجلس قرار گیرد که این فرایند زمان‌بر است.

وی با بیان اینکه به هیچ وجه اینگونه نبوده که ما از روی عمد بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را برای سال آخر مجلس یازدهم بگذاریم، گفت: از سوی دیگر، کمیسیون‌های تخصصی مجلس دستورکارهای متعدد و مهم دیگری هم دارند که باید به آن موارد هم بپردازند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصلاً اینگونه نیست که ما حساب شده طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را در سال پایانی مجلس یازدهم در دستور بررسی قرار داده باشیم. حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم چندین بار در جلسات مشترکی که داشتیم، تاکید کرد که باید لایحه جامع انتخابات از سوی دولت ارائه می‌شد، اما چون دولت این لایحه را به مجلس نداد، طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات مجلس بررسی و تصویب شد و الان هم تبدیل به قانون شده و لازم‌الاجراست.

دولت لایحه جامع انتخابات را از مجلس پس گرفت

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در پاسخ به این سوال که چرا دولت لایحه جامع انتخابات را به مجلس ارائه نکرد، گفت: در ابتدای مجلس یازدهم، یک پیش‌نویس درباره قانون جامع انتخابات از سوی دولت قبل به مجلس ارائه شد. زمانی که دولت تغییر کرد و دولت سیزدهم بر سر کار آمد، لایحه جامع قانون انتخابات مربوط به دولت قبل را پس گرفت و گفت یک ماه دیگر لایحه جامع انتخابات را به مجلس ارائه می‌دهد که چندین ماه گذشت و در نهایت هم این لایحه به مجلس ارائه نشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اصل موضوع این است که ما نیازمند قانون جامع انتخابات هستیم، تصریح کرد: باید این لایحه کامل و مطابق با سیاست‌های کلی انتخابات باشد و همه انتخابات ما اعم از مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و شوراها در نظر گیرد تا ما بدانیم با چه دست فرمانی می‌خواهیم در انتخابات مختلف حرکت کنیم. از آنجایی که دولت لایحه جامع قانون انتخابات را ارائه نداد، مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را تدوین کرد، در حالی که بهتر بود دولت لایحه ارائه می‌داد چرا که تعداد نیروهای کارشناسی دولت بیشتر است.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس تاکید کرد: دولت باید لایحه جامع قانون انتخابات را تدوین کند و لازم است در این مسیر از نظرات خانه احزاب و اندیشکده‌ها استفاده کند و مدل‌های کشورهای مختلف را در انتخابات در نظر بگیرد. یکی از اصولی که مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی انتخابات مطرح کردند، ثبات قوانین در قانون انتخابات است که باید رعایت شود و مورد توجه قرار گیرد.