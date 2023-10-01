پیشنهادات فراکسیون راهبردی مجلس در برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه با نگاه و رویکرد تخصصی به حوزه ICT، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی با توجه به بازخوردهای اخذ شده از فعالان اقتصادی سعی کردهایم کشور را در ریل نسل چهارم صنعتی قرار دهیم، اظهار داشت: پیشنهادهای خاصی مدنظر قرار دارد تا دولت زیرساختهای لازم را برای ایجاد نسل چهارم صنعتی مهیا و بخش خصوصی از این طریق بتواند به صورت پویا فعالیت کند.
وی ادامه داد: با مشارکت کمیسیون تلفیق توانستیم پیشنهاداتی در لایحه برنامه هفتم توسعه داشته و از این طریق بتوانیم شاهد باشیم که مقوله هوشمندسازی و تعرفهگذاری به صورت جامع در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گیرد.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده دیگر پیشنهادی به منظور الحاق در لایحه برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: بحث مشارکت نظام صنفی رایانهای در کنار دستگاههای دولتی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، نخبگان و فعالان صنعتی حوزه ICT دیگر مورد مدنظر است که امیدواریم با موافقت نمایندگان کمیسیون تلفیق این مورد نیز به برنامه هفتم توسعه اضافه شود.
میرتاجالدینی در خصوص سایر پیشنهادات برای الحاق به برنامه هفتم توسعه، عنوان کرد: فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد الحاق چندین بند به مواد تخصصی برنامه هفتم توسعه را دارد که مهمترین آن ایجاد زیرساختهای صندوق توسعه شبکه فیبر نوری است تا در قالب یک صندوق در برنامه هفتم توسعه دیده شود.
وی با اشاره به اینکه با منابع صندوق توسعه شبکه فیبر نوری میتوان ۵ میلیون اشتراک شبکه اینترنت پهن باند مبتنی بر شبکه فیبر نوری در کشور ایجاد کرد، گفت: یکی دیگر از پیشنهادات مهم این است که بتوانیم زیرساختهای حوزه فیبر نوری و ICT را داشته باشیم و مردم بتوانند از این مزیت بهرهمند شوند.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در مورد یک پیشنهاد مهم دیگر، اظهار داشت: باید در صنایع آب، برق و انرژی شاهد ایجاد زیرساختهای تجاری به صورت یکپارچه همانند اپراتورها باشیم، اما متأسفانه در حال حاضر در صنعت آب و برق شرایط مطلوب نیست و یکپارچگی وجود ندارد و عملاً استانها تعدد سیستم دارند و به همین دلیل باید سیستمهای یکپارچه در سطوح صنعت آب و برق ایجاد شود.
میرتاجالدینی ادامه داد: این مسئله چندین حسن دارد که به واسطه این سیستمها تصمیمسازی در صنعت آب و برق به واسطه یکپارچه سازی در سطح کلان امکانپذیر میشود و مجلس شورای اسلامی میتواند در برنامه ریزیهای خود مطابق با سیاستهای دولت عمل کند.
وی با بیان اینکه به واسطه این سیستمها شبکه کشور قابلیت آنالیز دیتا به صورت برخط را خواهد داشت، عنوان کرد: بر اساس مزیت طرحهایی که در سیستم یکپارچه به وجود میآید، قابلیت مدیریت در لایه مشترک وجود دارد و این شفافسازی موجب میشود بحث ناترازی انرژی توسط سیستم مرتفع شود؛ در همین راستا باید شبکههای حوزه عملیاتی در قالب سیستمهای بومی از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنند و نیاز خارجی کشور در این خصوص برطرف شود.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع دیگر نیز این است که دولت بتواند ظرفیتهای خود در سطح جامع را به صورت یکپارچه از طریق دفاتر پیشخوان دولت مدیریت کند.
در ادامه همچنین سهیل یحیی زاده، رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف ما ایجاد شبکههای یکپارچه مدیریت تجاری و عملیاتی صنایع آب، برق و انرژی است، اظهار داشت: باید بتوانیم به صورت مجتمع و متمرکز از ظرفیتهای بومی استفاده و سیستمهای غیرمتمرکز را جمع آوری کنیم. مسئله مهم دیگر هوشمندسازی است و دولت مکلف است کنتورهای هوشمند آب و برق را تا پایان برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار دهد.
یحیی زاده با تاکید بر اینکه توسعه شبکه فیبر نوری موضوع بسیار مهمی است و پیشنهاداتی در قانون برنامه ۱۴۰۱ در قالب حساب توسعه شبکه فیبر نوری داشتیم، گفت: قرار بر این است در قالب ایجاد صندوقی که قابلیت مدیریت و توسعه شبکه فیبر نوری را دارد، به ظرفیت ۲۰ میلیون مشترک در بخش شبکه ثابت برسیم.
وی با اشاره به اینکه اینترنت اشیا و هوشمندسازی نیازمند این است که زیرساختهای کشور در حوزه پهن باند ایجاد شود، خاطرنشان کرد: نسل چهارم صنعتی، صنایع بزرگ، صنایع مادر تخصصی و صنایع متوسط و کوچک نیازمند آن است که از زیرساختهای قدرتمند در حوزه شبکه ثابت و موبایل بهره ببرد که مهمترین آن بحث زیرساختی شبکه فیبر است.
رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امیدواریم آنچه در برنامه هفتم توسعه دیده میشود، مسائل مورد نظر را محقق کند، اظهار داشت: قبلاً یک فوریت توسعه شبکه فیبر نوری در مجلس شورای اسلامی رأی آورد و در کمیسیون صنایع تأیید شد؛ این طرح برنامهریزی شده و کامل است و مطالعات لازم روی آن انجام شده است، بنابراین امیدوار هستیم با رأی مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد مورد نظر در قالب برنامه هفتم توسعه محقق شود.
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