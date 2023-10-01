دعوت از شهروندان کرمانشاهی برای اهدای خون/ذخایر خونی کاهش یافت

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ذخایر خونی در کرمانشاه کاهش یافته است و بر اساس ظرفیت موجود از شهروندان دعوت می‌شود برای اهدای خون به مراکز انتقال خون ثابت و سیار مراجعه کنند.

وی افزود: به همه گروه‌های خونی در استان کرمانشاه نیاز داریم اما به صورت ویژه‌تر به گروه‌های خونی A و O منفی نیاز است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: پیش از اهدای خون آزمایشات لازم از افراد مراجعه کننده گرفته می‌شود و در صورت وجود مشکل از خونگیری خودداری می‌شود.

وی با بیان بیان اینکه نیاز به خون و ذخیره کافی یک مسئله همیشگی است، تصریح کرد: همانند همیشه تاکید می‌کنیم که افراد به طور مستمر باید به امر اهدای خون توجه داشته باشند.

میرزاده خاطرنشان کرد: مردان چهار بار و زنان سه بار در سال می‌توانند اهدا خون داشته باشند.

وی به فراموش نشدن اهدا خون در فصول سرد سال را تاکید کرد و افزود: اگرچه تاکنون اهدا خون به طور مستمر و روند خوبی را داشته اما از اهدا کنندگان خون در استان کرمانشاه تقاضا می‌شود این مسئله را تا پایان فصول سرد سال مورد توجه قرار داده و همراهی لازم را داشته باشند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تاکید کرد: مرکز اهدای خون کرمانشاه هرروز از ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۱۹ به صورت ۲ شیفت و در روزهای جمعه از ۸:۳۰ صبح الی ۱۳ ظهر دایر است.