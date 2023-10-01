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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۵۴

مدیرکل انتقال خون کرمانشاه خبر داد؛

دعوت از شهروندان کرمانشاهی برای اهدای خون/ذخایر خونی کاهش یافت

دعوت از شهروندان کرمانشاهی برای اهدای خون/ذخایر خونی کاهش یافت

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به کاهش ذخایر خونی در استان کرمانشاه از شهروندان کرمانشاهی برای اهدای خون دعوت کرد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ذخایر خونی در کرمانشاه کاهش یافته است و بر اساس ظرفیت موجود از شهروندان دعوت می‌شود برای اهدای خون به مراکز انتقال خون ثابت و سیار مراجعه کنند.

وی افزود: به همه گروه‌های خونی در استان کرمانشاه نیاز داریم اما به صورت ویژه‌تر به گروه‌های خونی A و O منفی نیاز است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: پیش از اهدای خون آزمایشات لازم از افراد مراجعه کننده گرفته می‌شود و در صورت وجود مشکل از خونگیری خودداری می‌شود.

وی با بیان بیان اینکه نیاز به خون و ذخیره کافی یک مسئله همیشگی است، تصریح کرد: همانند همیشه تاکید می‌کنیم که افراد به طور مستمر باید به امر اهدای خون توجه داشته باشند.

میرزاده خاطرنشان کرد: مردان چهار بار و زنان سه بار در سال می‌توانند اهدا خون داشته باشند.

وی به فراموش نشدن اهدا خون در فصول سرد سال را تاکید کرد و افزود: اگرچه تاکنون اهدا خون به طور مستمر و روند خوبی را داشته اما از اهدا کنندگان خون در استان کرمانشاه تقاضا می‌شود این مسئله را تا پایان فصول سرد سال مورد توجه قرار داده و همراهی لازم را داشته باشند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تاکید کرد: مرکز اهدای خون کرمانشاه هرروز از ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۱۹ به صورت ۲ شیفت و در روزهای جمعه از ۸:۳۰ صبح الی ۱۳ ظهر دایر است.

کد مطلب 5900318

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