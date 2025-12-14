مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم سیار اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه در ادامه برنامههای مستمر خود برای دسترسی آسانتر شهروندان به خدمات اهدای خون، روز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ در شهرستان اسلامآبادغرب مستقر خواهد شد.
وی افزود: این تیم سیار در محل بیمارستان امام خمینی (ره) اسلامآبادغرب آماده ارائه خدمات خونگیری از داوطلبان اهدای خون خواهد بود و از تمامی شهروندان واجد شرایط دعوت میشود با حضور در این برنامه، در اقدامی انساندوستانه و حیاتی مشارکت کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: اهدای خون اقدامی ارزشمند و نجاتبخش است که میتواند جان سه انسان را نجات دهد و استمرار این حرکت مردمی نقش مهمی در تأمین خون و فرآوردههای خونی مورد نیاز بیماران، مراکز درمانی و حوادث احتمالی دارد.
میرزاده ادامه داد: همواره تلاش کردهایم با اعزام تیمهای سیار به شهرستانها و مناطق مختلف استان، زمینه مشارکت حداکثری مردم را فراهم کنیم و اسلامآبادغرب نیز به دلیل همراهی همیشگی مردم در حوزه اهدای خون، از جمله نقاطی است که با استقبال خوب شهروندان مواجه میشود.
وی خاطرنشان کرد: پذیرش داوطلبان اهدای خون در این برنامه بهصورت کاملاً رایگان انجام میشود و همراه داشتن کارت ملی برای تمامی مراجعهکنندگان الزامی است تا فرآیند پذیرش و ثبت اطلاعات با دقت و سرعت لازم انجام گیرد.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تأکید کرد: اهدای خون علاوه بر کمک به بیماران، یک اقدام خداپسندانه و اجتماعی است و مشارکت مردم در این حوزه نشاندهنده حس مسئولیتپذیری و نوعدوستی جامعه است.
میرزاده در پایان گفت: از مردم شریف اسلامآبادغرب دعوت میکنیم همانند گذشته با حضور پررنگ خود در این برنامه، یاریگر بیماران نیازمند به خون باشند و بار دیگر جلوهای از همدلی و انساندوستی را به نمایش بگذارند.
