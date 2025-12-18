کاهش ذخایر خونی کرمانشاه در روزهای سرد سال؛ فراخوان برای اهدای خون

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ذخایر خونی استان اظهار کرد: با فرارسیدن فصل سرما و برودت هوا، متأسفانه شاهد کاهش آمار مراجعات داوطلبان اهدای خون به مراکز انتقال خون هستیم؛ این در حالی است که نیاز مراکز درمانی و بیماران به خون و فرآورده‌های خونی یک نیاز همیشگی و مستمر است.

وی با بیان اینکه همراهی مردم شریف و نوع‌دوست استان کرمانشاه در تمامی بحران‌ها گره‌گشا بوده است، افزود: در شرایط فعلی، نیاز به همراهی همیشگی هم‌استان‌های گران‌قدر بیش از پیش احساس می‌شود. از عموم مردم دعوت می‌کنیم تا همچون گذشته با حضور گرم و انسان‌دوستانه خود در مراکز ثابت و سیار اهدای خون، به یاری بیماران بستری در بیمارستان‌ها و به‌ویژه بیماران خاص بشتابند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در خصوص وضعیت گروه‌های خونی مورد نیاز تصریح کرد: در حال حاضر نیاز به تمامی گروه‌های خونی در استان وجود دارد، اما بر اساس آمارهای موجود، نیاز به گروه‌های خونی O مثبت، O منفی، A مثبت و AB مثبت بیش از سایر گروه‌ها احساس می‌شود و از دارندگان این گروه‌های خونی درخواست داریم در اسرع وقت به مراکز اهدای خون مراجعه کنند.

میرزاده خاطرنشان کرد: داوطلبان عزیز اهدای خون باید در هنگام مراجعه به مراکز، حتماً کارت ملی خود را به همراه داشته باشند تا فرآیند پذیرش و خون‌گیری طبق ضوابط قانونی انجام شود.

وی در پایان با تاکید بر شعار «با اهدای خون، زندگی ببخشیم»، یادآور شد: مرکز ثابت اهدای خون استان کرمانشاه آماده پذیرایی از اهداکنندگان است تا با این اقدام ایثارگرانه، تداوم حیات و سلامت بیماران نیازمند تضمین شود.