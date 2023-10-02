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۱۰ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۰۴

در گفت و گو با مهر

کارشناسان و صاحب نظران پاسخ دادند/تکلیف سپاهان-الاتحاد چه می‌شود؟

کارشناسان و صاحب نظران پاسخ دادند/تکلیف سپاهان-الاتحاد چه می‌شود؟

پس از آنکه بازیکنان تیم فوتبال الاتحاد به دلایل واهی حاضر نشدند در نقش جهان به مصاف سپاهان بروند، ورزشگاه را به مقصد فرودگاه اصفهان ترک کردند و دقایقی بعد هم به کشورشان برگشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و الاتحاد عربستان از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه در ورزشگاه نقش جهان برگزار شود، اعتراض تیم الاتحاد به برخی اتفاقات اجازه شروع این بازی را نداد.

با وجود پیگیری‌هایی که مسئولان باشگاه سپاهان و مسئولان برگزاری مسابقات انجام دادند، الاتحاد حاضر به حضور در زمین نشد و در حالی که تماشاگران هم حضور داشتند، آنها ورزشگاه را ترک کردند.

بازیکنان سپاهان بعد از حضور در زمین و تقدیر از تماشاگران بابت حضور در ورزشگاه، زمین را ترک کردند. این در حالی بود که الاتحادی ها دقایقی قبل از حضور سپاهانی‌ها در زمین، از ورزشگاه خارج شده بودند.

به دنبال این اتفاق برخی خبرنگاران و کارشناسان فوتبال عربستان جوسازی را آغاز کردند و با بیان دلایل واهی تاکید کردند که با اتفاقاتی که در ورزشگاه نقش جهان رخ داده، کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی را ۳ بر صفر به سود الاتحاد خواهد کرد!

دلیل ترک کردن ورزشگاه از سوی اعضای تیم فوتبال الاتحاد وجود تندیس شهید حاج قاسم سلیمانی مقابل تونل ورودی بازیکنان عنوان شده است. این در شرایطی است که تیم عربستانی روز یکشنبه در همین ورزشگاه که تندیس شهید سردار حاج قاسم سلیمانی وجود دارد، تمرین کرده بود. این تندیس از سال ۱۳۹۹ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان وجود دارد.

داور می‌تواند بازی را ۳ بر صفر اعلام کند؟

علی میرزابیگی کارشناس داوری فوتبال ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر، در رابطه با لغو دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الاتحاد عربستان در چارچوب هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا گفت: طبق قانون داوران از لحظه‌ای که وارد ورزشگاه می‌شوند و تا لحظه‌ای که محیط ورزشگاه را ترک می‌کنند می‌تواند در رابطه با مسائل تحت اختیار او تصمیم گیری کند. اما در رابطه با اجرا و یا لغو بازی فوتبال تصمیم گیری بر عهده ناظر بازی خواهد بود که در لیگ قهرمان آسیا ناظر AFC باید چنین تصمیمی بگیرد.

او ادامه داد: هر تصمیمی که از سوی ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا به داور ابلاغ شود، داور هم باید آن را اجرا کند. اما در رابطه با بازی سپاهان و الاتحاد، از آنجایی که بازیکنان تیم الاتحاد وارد زمین نشدند، داور می‌تواند اتفاقاتی که مشاهده کرده است را در داخل گزارش خود بیاورد.

میرزابیگی خاطرنشان کرد: کمیته انضباطی AFC معمولاً در چنین مواردی وارد عمل می‌شود و تصمیم گیری های لازم را خواهد داشت. اما از اینکه برخی می‌گویند داور می‌تواند اعلام کند تیمی ۳ بر صفر برنده شده است صحت ندارد.

توصیه‌های کارشناس حقوقی به سپاهان

امیر ساعد وکیل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص اتفاقات بازی سپاهان و الاتحاد عربستان اظهار داشت: در حال حاضر باشگاه سپاهان باید ظرف دو ساعت پس از اعلام لغو بازی اعتراض کتبی خود را به نماینده AFC ارائه دهد و ظرف ۲۴ ساعت هم باید متن نهایی شکایت این باشگاه به AFC ارسال شود.

این کارشناس حقوقی تاکید کرد: همچنین سپاهان باید در همین ۲۴ ساعت هم ۱۰۰۰ دلار آمریکا به حساب AFC واریز کند تا بتواند این پرونده را در مراجع قانونی پیگیری کند.

وی افزود: هرگونه سهل انگاری و توجه نکردن به زمان مقرر قانونی می‌تواند به ضرر سپاهان تمام شود. در این صورت اگر باشگاه سپاهان به حق‌ترین حرف‌های دنیا را هم داشته باشد نمی‌تواند در AFC کاری را از پیش ببرد.

امیرساعد وکیل ادامه داد: من در پرونده پرسپولیس و النصر که فینال لیگ قهرمانان آسیا را برگزار کرده بودند با توجه به این موضوعات توانستم پرسپولیس را پیروز پرونده کنم. در آن زمان هم النصر خیلی به آب و آتش زد تا بتواند پرسپولیس را محکوم کند اما نتوانست.

وکیل ورزشی کشورمان در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر تنها چیزی که برای سپاهان باید مهم باشد این است ککه نباید فرصت را از دست بدهد و در خصوص پرونده اقدامات لازم را انجام دهند.

ساکت: با مستندات به کنفدراسیون آسیا شکایت می‌کنیم

محمدرضا ساکت نیز گفت: ورزشگاه نقش جهان با توجه به تمامی استانداردهای روز دنیا ماه هاست برای این دیدار آماده می‌شود. روز گذشته هم تیم الاتحاد عربستان با همین شکل و شمایل ورزشگاه تمرین کرد. امروز همه مسئولان برگزاری مسابقه و مأموران انتظامی به خوبی شرایط را برای برگزاری این مسابقات آماده کرده بودند و هواداران آقا و خانم سپاهان هم امروز یک حضور همه جانبه و حماسی را در ورزشگاه داشتند.

وی افزود: در واقع همه چیز آماده بود تا یک دیدار حرفه‌ای به تمام معنا برگزار شود، همچنین سفیر محترم دولت عربستان هم امروز مهمان ما بودند اما در ساعات نزدیک مسابقه مواردی از سوی ناظر بازی عنوان شد که تیم الاتحاد مطالبه کرده بود که خلاف اصول و به دور از فضای ورزشی بوده است. روز قبل ورزشگاه توسط تیم عربستانی مورد استفاده قرار گرفته شد و جلسه هماهنگی هم برای برگزاری این دیدار انجام شده بود اما به یکباره دیدیم که این تیم ورزشگاه را ترک کرد و داوران هم بازی را نیمه تمام اعلام کردند.

ساکت در ادامه گفت: ما اعتراضات خودمان با سند و مدرک هرچه سریع‌تر به AFC منعکس خواهیم کرد و موضوع را پیگیر خواهیم بود. از تماشاگران متین و آبرومند خود که موجب آبرومندی فوتبال ایران شدند صمیمانه تشکر می‌کنم. هرچند نتوانستند یک بازی حرفه‌ای و خوب را تماشا کنند اما از آنها ممنونیم که ما را تنها نگذاشتند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در خصوص وضعیت نتیجه این بازی عنوان کرد: در خصوص نتیجه بازی هنوز هیچ چیز مشخص نیست و تیم الاتحاد عربستان به همان شیوه‌ای که مورد استقبال قرار گرفته بود بدرقه شد و به فرودگاه رفتند و کار گذرنامه‌ای آنها هم انجام شد و منتظر هستند تا هواپیمای آنها به اصفهان برسد و به کشور خود بازگردند. طبیعی است که ما هم از حق خودمان دفاع خواهیم کرد چرا که این ورزشگاه با این استانداردها ماه‌ها و سال‌ها برای برگزاری رویدادهای بین المللی مورد استفاده قرار گرفته شده است و هیچ موضوع خاصی هم برای آن مطرح نبوده است.

فقط کمیته انضباطی AFC تکلیف بازی سپاهان - الاتحاد را مشخص می‌کند

سیدمهدی سیدعلی کارشناس و داور سابق باتجربه فوتبال ایران با اشاره به اتفاقاتی که برای دیدار تیم‌های سپاهان ایران و الاتحاد عربستان رخ داد گفت: با توجه به این داوران و تیم میزبان طبق روال استاندارد در زمان مقرر در زمین حاضر بوده اند و تیم مهمان به هر دلیلی از حضور تمکین نکرده است، پرونده این بازی به کمیته انضباطی AFC خواهد رفت.

این کارشناس داوری تاکید کرد: براساس گزارشی که مسئول برگزاری بازی به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال خواهد کرد، کمیته انضباطی این کنفدراسیون تنها نهادی است که در مورد سرنوشت بازی رأی خواهد داد.

کد مطلب 5901446

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    نظرات

    • سلام IR ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      68 31
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      وقتی برای رونالدو احترام بیش از انداز میذاریم انتظارات میره بالا و ما هر روز به لحاظ سیاسی اجتماعی و ... کوچک وخوار میشویم
    • احمدرضا IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      10 19
      پاسخ
      ما که گیج شدیم و علت رو نفهمیدیم یعنی چی میشه نتیجه
    • امیر عرب IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      71 52
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      به درک که ورزشگاه رو ترک کردن. آشغالها برن نوکری یهودیان رو بکنن با اینکه خودشون هم عرب نیستن و یهودی خبیث هستن....
    • علی IR ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      85 94
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      هیچ کس اجازه توهین به افتخار ملی ایران و شهید مبارزه به تروریستها را ندارد با دلار نفتی نمیشود محبوبیت خرید. حاج قاسم در قلب ملتهای آزاده است.
    • م IR ۲۱:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      78 68
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      خودتونو پولتونو تمام زندگیتون فدای یه نگاه تندیس سردار دلهامون
    • محمد IR ۲۱:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      44 9
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      پول مردم چی میشه؟
    • اصفهانی IR ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      69 61
      پاسخ
      درود بر شرف سپاهان و بروبچه‌های فوتبال اصفهان، هر چه سعودی‌ها اصرار کردند که عکس سردار دل‌ها برچیده شود، زیر بار نرفتند. داور هم باید نتیجه را رسما به نفع سپاهان اعلام کند. قانونا این است، مگر آن که قانو‌ن شکنی کنند. هر چه شود، دفاع از شهید بزرگوار قاسم سلیمانی ارزشش را دارد.
    • کیان IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      90 51
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      به درک که بازی نکرد،جرات بازی نداشتن وبهانه های الکی آوردن. احتمالا ازشب قبل همش درگیر کابوس بودن،وهابی های اسلام نما. درود بر سردار دلها💙💛
    • محمد IR ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      70 57
      پاسخ
      به در ک که رفتند حاج قاسم قهرمان کشور ماست هر کسی می خواهد با ما بازی کند باید بداند که ما قهرمانانمان را به فوتبال نمی فروشیم
    • خیبر FR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      89 105
      پاسخ
      دیگه شما باشید ورزش رو سیاسی نکنید
      • IR ۰۸:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
        2 3
        اخه بیشعور چرا عربستانیها عکس فهد وبن سلمان رو میزنند سیاسی نیست ولی عکس سردار میشه سیاسی ،اصلا تو خارجی با چه هدفی اینجا پیام دادی؟
    • لعنت بر پدر ومادرشان عربستان حرام زاده ها IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      77 56
      پاسخ
      لعنت برعربستان
    • شاهرخ IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      71 33
      پاسخ
      مجسمه قاسم سلیمانی چه ارتباطی به الاتحاد داره؟؟اگه منظورشون عدم دخالت سیاست در ورزشه...پس چرا روز قبل..اومدن تمرین کردن؟ کل فیفا با سیاست اداره میشه...جالب تر اینکه..کل فوتبال عربستان سیاسیه. ۴باشگاه اتحاد..نصر..اهلی ..و هلال دولتی و زیر نظرِ دولت عربستان (بن سلمان)اداره میشه.
    • ایرانی IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      79 47
      پاسخ
      تندیس یک قهرمان ملی چه ربطی به بازیکنان الاتحاد داشت که زمین بازی رو ترک کردند.. مگر در ورزشگاه های کشورهای عربی عکسهای بزرگ از رهبرانشان نصب نکرده اند؟؟؟
    • شهاب IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      60 38
      پاسخ
      خدا ازتون نگذره ،بی شرفای وهبی کثیف
    • IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      73 63
      پاسخ
      نام ورزشگاه را به ورزشگاه سردار شهید قاسم سلیمانی تغییر بدهید.
    • امین IR ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      66 24
      پاسخ
      اگر بازی سه بر صفر به سود سپاهان اعلام نشه و تیم عربستانی جریمه نشه سپاهان باید از ادامه مسابقات انصراف بده
    • irani IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      53 33
      پاسخ
      بخاطر مصدومیت ستاره هاشون میدونستن جلو سپاهان میبازن اول بهانه تندیس آوردن (در صورتی که دیروز تمرین کردن همین تندیس هم بود) حالا بهانه آتش بازی هواداران
    • IR ۲۳:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      65 58
      پاسخ
      فدای یه قطره خون پاک سردار ،برن به درررک
      • هانی IR ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
        1 1
        عالی بود
    • سعادت IR ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      1 1
      پاسخ
      متاسفانه اونا دلیلشون سیاسی نبود سردار دلهای ما تو دل اون نامردا نبود
    • IR ۰۲:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      1 1
      پاسخ
      دم سپاهان گرم که تن به خواسته گستاخانه سعودیها نداد و شرف و وطنپرستی رو زیر پا نذاشت
    • حسین IR ۰۷:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      1 1
      پاسخ
      به درک که ورزشگاه رو ترک کردند هیچ احد الناسی حق نداره به مفاخر ملی ایرانیان اهانت کنه، مسئولان ورزش ما اینجا معلوم میشه که چقد در مورد اسطوره ملی حاج قاسم سلیمانی عزيزمون جدی هستند!؟
    • مهرزاد IR ۰۷:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      1 1
      پاسخ
      به درک که ورزشگاه رو ترک کردن، باید نشونشون بدیم که ما ایرانی ها چقد برای حاج قاسم سلیمانی عزیز احترام قائل هستیم و همه سعودی ها و اربابانشون فدای یه تار موی او می کنیم، عوضیا😡😠
    • محمودزاده IR ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      2 1
      پاسخ
      انان از دیدن تمثال حاج قاسم سلیمانی وحشت زده شده و زمین را ترک کردن چون سلیمانی ها شیرازی ها ستاری ها بودن که ابتدا در جنگ ایران و عراق و سپس در جنگ عراق و سوریه که سعودی ها از ۸۰ کشور دنیا نیرو جمع کردن تا بار دیگر حماسه جنگ قادسیه را دوباره تکرار کنند با شکست مفتضحانه ای مواجه شدند و عقده خود راخا
    • IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      3 0
      پاسخ
      این نشان عظمت سردار دلهاست که حتی بعد از شهادت خود آنچنان رعبی در دل سردمداران تروریست ایجاد کرده است
    • علی FR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۲
      1 0
      پاسخ
      فدای یه قطره خون پاک سردار ،برن به درررک عربستان باید جواب پس بده بی غیرت
    • آدم IR ۰۹:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۲
      3 1
      پاسخ
      با سلام . یه چیزی هست به نام قانون . قانون ورزش (کلیه ورزشها المپیک - فیفا و...)میگه سیاست -تبعیض دینی و نژادی نباید قاطی ورزش بشه . اگه یه تحقیق بکنید متوجه میشید در جنگ جهانی دوم هم که بیشتر کشورها به جون هم افتاده بودن و همدیگه را قتل و عام میکردن مسابقات فوتبال و المپیک و ... به خوبی برگزار میشد!

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