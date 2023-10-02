به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و الاتحاد عربستان از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه در ورزشگاه نقش جهان برگزار شود، اعتراض تیم الاتحاد به برخی اتفاقات اجازه شروع این بازی را نداد.

با وجود پیگیری‌هایی که مسئولان باشگاه سپاهان و مسئولان برگزاری مسابقات انجام دادند، الاتحاد حاضر به حضور در زمین نشد و در حالی که تماشاگران هم حضور داشتند، آنها ورزشگاه را ترک کردند.

بازیکنان سپاهان بعد از حضور در زمین و تقدیر از تماشاگران بابت حضور در ورزشگاه، زمین را ترک کردند. این در حالی بود که الاتحادی ها دقایقی قبل از حضور سپاهانی‌ها در زمین، از ورزشگاه خارج شده بودند.

به دنبال این اتفاق برخی خبرنگاران و کارشناسان فوتبال عربستان جوسازی را آغاز کردند و با بیان دلایل واهی تاکید کردند که با اتفاقاتی که در ورزشگاه نقش جهان رخ داده، کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی را ۳ بر صفر به سود الاتحاد خواهد کرد!

دلیل ترک کردن ورزشگاه از سوی اعضای تیم فوتبال الاتحاد وجود تندیس شهید حاج قاسم سلیمانی مقابل تونل ورودی بازیکنان عنوان شده است. این در شرایطی است که تیم عربستانی روز یکشنبه در همین ورزشگاه که تندیس شهید سردار حاج قاسم سلیمانی وجود دارد، تمرین کرده بود. این تندیس از سال ۱۳۹۹ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان وجود دارد.

داور می‌تواند بازی را ۳ بر صفر اعلام کند؟

علی میرزابیگی کارشناس داوری فوتبال ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر، در رابطه با لغو دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الاتحاد عربستان در چارچوب هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا گفت: طبق قانون داوران از لحظه‌ای که وارد ورزشگاه می‌شوند و تا لحظه‌ای که محیط ورزشگاه را ترک می‌کنند می‌تواند در رابطه با مسائل تحت اختیار او تصمیم گیری کند. اما در رابطه با اجرا و یا لغو بازی فوتبال تصمیم گیری بر عهده ناظر بازی خواهد بود که در لیگ قهرمان آسیا ناظر AFC باید چنین تصمیمی بگیرد.

او ادامه داد: هر تصمیمی که از سوی ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا به داور ابلاغ شود، داور هم باید آن را اجرا کند. اما در رابطه با بازی سپاهان و الاتحاد، از آنجایی که بازیکنان تیم الاتحاد وارد زمین نشدند، داور می‌تواند اتفاقاتی که مشاهده کرده است را در داخل گزارش خود بیاورد.

میرزابیگی خاطرنشان کرد: کمیته انضباطی AFC معمولاً در چنین مواردی وارد عمل می‌شود و تصمیم گیری های لازم را خواهد داشت. اما از اینکه برخی می‌گویند داور می‌تواند اعلام کند تیمی ۳ بر صفر برنده شده است صحت ندارد.

توصیه‌های کارشناس حقوقی به سپاهان

امیر ساعد وکیل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص اتفاقات بازی سپاهان و الاتحاد عربستان اظهار داشت: در حال حاضر باشگاه سپاهان باید ظرف دو ساعت پس از اعلام لغو بازی اعتراض کتبی خود را به نماینده AFC ارائه دهد و ظرف ۲۴ ساعت هم باید متن نهایی شکایت این باشگاه به AFC ارسال شود.

این کارشناس حقوقی تاکید کرد: همچنین سپاهان باید در همین ۲۴ ساعت هم ۱۰۰۰ دلار آمریکا به حساب AFC واریز کند تا بتواند این پرونده را در مراجع قانونی پیگیری کند.

وی افزود: هرگونه سهل انگاری و توجه نکردن به زمان مقرر قانونی می‌تواند به ضرر سپاهان تمام شود. در این صورت اگر باشگاه سپاهان به حق‌ترین حرف‌های دنیا را هم داشته باشد نمی‌تواند در AFC کاری را از پیش ببرد.

امیرساعد وکیل ادامه داد: من در پرونده پرسپولیس و النصر که فینال لیگ قهرمانان آسیا را برگزار کرده بودند با توجه به این موضوعات توانستم پرسپولیس را پیروز پرونده کنم. در آن زمان هم النصر خیلی به آب و آتش زد تا بتواند پرسپولیس را محکوم کند اما نتوانست.

وکیل ورزشی کشورمان در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر تنها چیزی که برای سپاهان باید مهم باشد این است ککه نباید فرصت را از دست بدهد و در خصوص پرونده اقدامات لازم را انجام دهند.

ساکت: با مستندات به کنفدراسیون آسیا شکایت می‌کنیم

محمدرضا ساکت نیز گفت: ورزشگاه نقش جهان با توجه به تمامی استانداردهای روز دنیا ماه هاست برای این دیدار آماده می‌شود. روز گذشته هم تیم الاتحاد عربستان با همین شکل و شمایل ورزشگاه تمرین کرد. امروز همه مسئولان برگزاری مسابقه و مأموران انتظامی به خوبی شرایط را برای برگزاری این مسابقات آماده کرده بودند و هواداران آقا و خانم سپاهان هم امروز یک حضور همه جانبه و حماسی را در ورزشگاه داشتند.

وی افزود: در واقع همه چیز آماده بود تا یک دیدار حرفه‌ای به تمام معنا برگزار شود، همچنین سفیر محترم دولت عربستان هم امروز مهمان ما بودند اما در ساعات نزدیک مسابقه مواردی از سوی ناظر بازی عنوان شد که تیم الاتحاد مطالبه کرده بود که خلاف اصول و به دور از فضای ورزشی بوده است. روز قبل ورزشگاه توسط تیم عربستانی مورد استفاده قرار گرفته شد و جلسه هماهنگی هم برای برگزاری این دیدار انجام شده بود اما به یکباره دیدیم که این تیم ورزشگاه را ترک کرد و داوران هم بازی را نیمه تمام اعلام کردند.

ساکت در ادامه گفت: ما اعتراضات خودمان با سند و مدرک هرچه سریع‌تر به AFC منعکس خواهیم کرد و موضوع را پیگیر خواهیم بود. از تماشاگران متین و آبرومند خود که موجب آبرومندی فوتبال ایران شدند صمیمانه تشکر می‌کنم. هرچند نتوانستند یک بازی حرفه‌ای و خوب را تماشا کنند اما از آنها ممنونیم که ما را تنها نگذاشتند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در خصوص وضعیت نتیجه این بازی عنوان کرد: در خصوص نتیجه بازی هنوز هیچ چیز مشخص نیست و تیم الاتحاد عربستان به همان شیوه‌ای که مورد استقبال قرار گرفته بود بدرقه شد و به فرودگاه رفتند و کار گذرنامه‌ای آنها هم انجام شد و منتظر هستند تا هواپیمای آنها به اصفهان برسد و به کشور خود بازگردند. طبیعی است که ما هم از حق خودمان دفاع خواهیم کرد چرا که این ورزشگاه با این استانداردها ماه‌ها و سال‌ها برای برگزاری رویدادهای بین المللی مورد استفاده قرار گرفته شده است و هیچ موضوع خاصی هم برای آن مطرح نبوده است.

فقط کمیته انضباطی AFC تکلیف بازی سپاهان - الاتحاد را مشخص می‌کند

سیدمهدی سیدعلی کارشناس و داور سابق باتجربه فوتبال ایران با اشاره به اتفاقاتی که برای دیدار تیم‌های سپاهان ایران و الاتحاد عربستان رخ داد گفت: با توجه به این داوران و تیم میزبان طبق روال استاندارد در زمان مقرر در زمین حاضر بوده اند و تیم مهمان به هر دلیلی از حضور تمکین نکرده است، پرونده این بازی به کمیته انضباطی AFC خواهد رفت.

این کارشناس داوری تاکید کرد: براساس گزارشی که مسئول برگزاری بازی به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال خواهد کرد، کمیته انضباطی این کنفدراسیون تنها نهادی است که در مورد سرنوشت بازی رأی خواهد داد.