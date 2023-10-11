به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه اظهارنظرها و موضع‌گیری‌های متفاوتی در مورد اتفاقات رخ داده در دیدار سپاهان ایران و الاتحاد عربستان در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا صورت گرفت و ماجرا به طور شفاف اطلاع‌رسانی نشد و سعی شد کوتاهی‌های مدیریتی پشت بهانه‌های «سیاسی» پنهان شود، گروه ورزشی خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان: «بازخوانی پرونده سپاهان - الاتحاد؛ جزئیات اتفاقاتی که در ورزشگاه نقش جهان رخ داد» تاکید کرد این موضوع از ابتدا سیاسی نبوده و به خاطر تعلل مسئولان تیم میزبان رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است.

در این گزارش تاکید شده بود که ناظر و افسر امنیتی AFC از قبل در تذکرات خود به باشگاه سپاهان خواستار جابجایی سردیس‌ها برای انجام وظیفه بهتر داوران VAR و تردد داور وسط برای دیدن صحنه‌های VAR شده بودند و موضوع سیاسی سردیس‌ها در ابتدا مطرح نبود.

این شفاف‌سازی بازخوردهای زیادی به همراه داشت، اما به مذاق باشگاه سپاهان خوش نیامد و با ارسال جوابیه‌ای که رنگ و بوی سیاسی دارد، سعی در رفع اتهام از خودشان و انداختن توپ به زمین دیگران داشتند. جوابیه‌ای که بخش اول آن ادبیاتی سخیف و دور از شأن یک باشگاه فرهنگی - ورزشی دارد و با وارد کردن اتهاماتی غیرواقعی و خصمانه به خبرگزاری مهر تلاش کرده است اشتباهات مدیریتی باشگاه را پشت موضوعات سیاسی پنهان کند.

خط مشی و سیاست خبرگزاری مهر در فعالیت ۲۱ ساله‌اش همراهی با سیاست‌های کلان کشور بوده و تلاش کرده است سپری مستحکم برابر هجمه‌هایی باشد که از سوی رسانه‌های معاند و دشمنان به جمهوری اسلامی وارد شده است.

باشگاه سپاهان اگر مدعی شفاف سازی در این مورد است و می‌خواهد ماجرای واقعی رخ داده در روز دیدار با الاتحاد را روشنگری کند، بهتر است نامه‌های AFC و ناظر AFC در این خصوص و همچنین نامه شرکت نصب کننده تجهیزات VAR را منتشر کند تا همه در جریان ریز ماجرا قرار بگیرند. اینکه باشگاه سپاهان با توضیحات تکراری و غیرشفاف قصد توجیه اشتباه خودش را دارد، مشکلی را از این ماجرا حل نمی‌کند و بر ابهامات خواهد افزود.

در توضیح باشگاه سپاهان آمده است:

«۱- ورزشگاه نقش جهان بارها و بارها در ماه‌های اخیر مورد بازدید ناظران آسیایی قرار گرفته و به تأیید آنها رسیده است؛ AFC پس از بازدید دقیق از این ورزشگاه مجوز حرفه‌ای برای باشگاه سپاهان صادر کرده و حتی پس از آن، نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا، جهت نصب تجهیزات VAR و تأیید میزبانی، چندین بار از ورزشگاه نقش جهان بازدید نموده و آن را تأیید کرده‌اند.

۲- در جلسه هماهنگی روز قبل از بازی که تمام موارد بررسی می‌شود، هیچ گونه صحبتی در خصوص نمادهای مستقر در ورزشگاه نشده و مجوز بازی در این ورزشگاه صادر گردیده است.

۳- این موضوع که ناظر مسابقه شب قبل از بازی در خصوص حذف نمادهای موجود در ورزشگاه صحبت کرده باشد کذب محض است. تنها تذکر مطرح شده، نه از سوی ناظر که از سمت افسر امنیتی بازی بود که شب قبل از بازی و در جریان مانور تشریفات آغاز مسابقه، پیشنهاد داد برای عبور پرچم AFC در ابتدای مسابقه، مسیر ورود از هرگونه مانعی تخلیه شود که با توضیحات مسئولان مربوطه، افسر امنیتی قانع شده و وضعیت موجود را تأیید کرد. در خصوص مانیتور و فرآیند VAR نیز مسئله وجود مانع صدق نمی‌کند زیرا که این تجهیزات دو روز قبل در حضور ناظران AFC در محل‌های موردنظر نصب شده بود.

۴- ناظر بازی ساعت ۱۷ یعنی تقریباً دو ساعت و نیم قبل از سوت آغاز مسابقه و یک ساعت و نیم پیش از ورود تیم‌ها به زمین برای گرم کردن، درخواست حذف نمادهای کنار زمین به دلیل "موضوعات سیاسی" را دارد. این درخواست به سه دلیل توسط مسئولان مربوطه رد می‌شود:

• اول اینکه هر موردی متوجه ورزشگاه نقش جهان بوده، باید در بازدید روزهای گذشته و یا جلسه هماهنگی بازی مطرح می شده است.

• دوم اینکه درخواست ناظر بازی کاملاً نامتعارف بوده و در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته به دلیل وجود یک یا چند مجسمه در ورزشگاه که نمادهای هویتی یک ملت هستند، از انجام یک بازی جلوگیری نمایند.

بدین ترتیب این ادعا که ناظر بازی به علت عدم پذیرش درخواست او توسط باشگاه سپاهان، از این مسئله تلقی حرکت سیاسی داشته به کلی رد می‌شود. چرا که خود ناظر مسابقه پیش از بازی مسئله «نمادهای سیاسی» را مطرح کرده است.

لازم به ذکر است اسناد درخواست ناظر نزد باشگاه موجود بوده و در صورت لزوم منتشر خواهد شد.

۵- نهایتاً ناظر بازی نه به تصمیم خود بلکه - طبق گفته خود - با دستور AFC ابتدا اجازه خروج به تیم الاتحاد داد و سپس اقدام به لغو مسابقه نمود. البته در اینجا از نظر باشگاه سپاهان دو تخلف رخ داده است:

• ناظر بازی می‌بایست در جلسه هماهنگی بازی تذکرات مدنظر خود را مطرح می‌کرد و البته به خاطر وجود چند نماد نمی‌بایست بازی را لغو می‌نمود.

• هرچند ناظر به تیم الاتحاد اجازه داد از ورزشگاه خارج شود اما در چنین مواقعی، تیم‌ها می‌بایست در کشور میزبان تا تعیین تکلیف بعدی بمانند و خروج آنها از کشور میزبان مجوزی نداشته است.

۶- به هر حال پس از گفت و گوهای فراوان پرونده هم اکنون در AFC و در مرحله صدور رأی قرار دارد. هرچند فدراسیون فوتبال در این ماجرا نیز منفعلانه برخورد کرد اما از تمام هوادارانی که با صبر و حمایت خود بار دیگر فرهنگ اصیل هواداری سپاهان را به جهان نشان دادند تشکر نموده و لازم می‌دانیم به دلیل لغو این دیدار مهم در حضور پرشور آنان، مجدداً از تمامی هواداران سپاهان دلجویی کنیم.

۷- در پایان لازم می‌دانیم از مسئولان، دغدغه مندان، اصحاب رسانه و فعالان اجتماعی که در این چند روز از باشگاه سپاهان حمایت کردند تقدیر نموده و به آن دسته از افراد و رسانه‌هایی از جمله خبرگزاری مهر که این گونه منافع ملی را مورد بی توجهی خود قرار می‌دهند مجدداً در باب رفتار حرفه‌ای تذکر دهیم.»