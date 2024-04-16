به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «پسر و مرغ ماهی خوار» انیمیشن فانتزی ژاپنی برنده اسکار در جایگاه اول فروش در سینماهای چین قرار گرفت و دومین آخر هفته اکران را هم به نام خود کرد.

فروش این فیلم که از ۳ آوریل اکران خود را شروع کرد؛ هرچند در دومین هفته اکرانش که تعطیلات خاصی نداشت، کاهش یافت و به ۱۲.۸ میلیون دلار رسید، اما در مجموع پس از ۱۲ روز اکران فروش ۹۳.۸ میلیون دلاری را ثبت کرد و با وجود اینکه ماه‌ها پس از بیشتر مناطق دیگر جهان روی پرده رفت، چین را به پرفروش ترین منطقه نمایش فیلم بدل کرد.

فروش این انیمیشن در ژاپن بیش از ۶۰ میلیون دلار، در کره ۱۵ میلیون دلار، در فرانسه ۱۲.۳ میلیون دلار، در ایتالیا ۷.۵ میلیون، در بریتانیا ۵.۷ میلیون دلار و در آلمان ۴ میلیون دلار بوده است.