بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ انشعاب برق در بازار بزرگ تهران ایمن سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ"حمیدرضا ملکی وش" با حضور در بازار بزرگ تهران با همراهی جمعی از مدیران این شرکت ضمن بازدید از وضعیت انشعابات برق و کابل کشی‌های انجام شده در این مجموعه و روند ایمن سازی شبکه توزیع برق، با جمعی از بازاریان و صاحبان اصناف از نزدیک گفتگو کرد.

قائم مقام مدیرعامل توزیع برق پایتخت در این بازدید با بیان این که طی برنامه ریزی انجام شده و با تلاش نیروهای فنی منطقه برق خیام، تاکنون بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ انشعاب برق در محدوده بازار بزرگ تهران بهسازی شده است گفت: با اجرای این طرح، ۹۷ مجتمع تجاری واقع در بازار به صورت کامل در برابر مخاطرات مرتبط با انشعابات و شبکه برق، ایمن سازی شده است.

"ملکی وش" با اشاره به این که انشعابات برق ۱۳ مجتمع تجاری دیگر نیز در حال ساماندهی و ایمن سازی شبکه داخلی است گفت: با توجه به وسعت و معماری بازار بزرگ تهران و حضور پرتعداد شهروندان در این محدوده، ایمن سازی بازار به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اجرایی طی سال‌های گذشته در دستور کار دستگاه‌های اجرایی مرتبط قرار گرفته و در همین راستا اقدامات بسیار مؤثری از سوی منطقه برق خیام به عنوان متولی تأمین برق این محدوده صورت گرفته اما تداوم این روند نیازمند همکاری کسبه و مالکان و مستأجران واحدهای تجاری است.

"آمنه جمالو" مدیر منطقه برق خیام نیز در این بازدید ضمن قدردانی از همکاری نمایندگان مجتمع‌های تجاری که با مراجعه به این منطقه مراحل بهسازی انشعابات برق خود را به صورت کامل پیش برده اند، گفت: از ۳۸۷ مجتمع ناایمن شناسایی شده در محدوده بازار بزرگ تهران، تعداد ۲۹۰ مجتمع هم چنان با شرایط غیر ایمن مشغول فعالیت هستند و علیرغم ثبت درخواست استانداردسازی و تهیه طرح فنی مربوط به ۸۲ مجتمع دیگر، به دلیل عدم همکاری و پیگیری مالکان و کسبه و مشکلاتی همچون جانمایی نکردن مکان نصب تابلوهای لوازم اندازه گیری و اختلافات مالکان و مستأجران به منظور پرداخت هزینه‌های مرتبط، اقدام مؤثری در خصوص ایمن سازی انشعابات انجام نشده و انتظار می‌رود با جلب توجه هرچه بیشتر بهره برداران واحدهای تجاری به اهمیت مقوله ایمنی بازار شاهد افزایش همکاری صاحبان اصناف در حوزه ایمن سازی انشعابات برق بازار بزرگ تهران باشیم.

"جمالو" یادآور شد: با توجه به مصرف بالای برق در محدوده بازار، تراکم جمعیت، بی توجهی برخی از کسبه به قدرت انشعابات برق واگذار شده و استفاده از کلیدهای محدوده کننده غیرمتناسب با قدرت قراردادی، سیم کشی‌های داخلی غیراصولی و فرسوده و انبارکردن کالاهای قابل اشتعال به صورت غیرایمن در مغازه‌ها و انبارهای واقع در محدوده بازار، آسیب پذیری این مجموعه در برابر خطرات ناشی از حوادث مرتبط با برق افزایش پیدا کرده و این مساله به کرات از طریق کارشناسان منطقه برق خیام به مالکان و مستأجران واحدهای تجاری اطلاع رسانی شده اما متأسفانه همکاری‌های انجام شده با انتظارات ما فاصله زیادی دارد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت همکاری کسبه، کارشناسان منطقه برق خیام نیز به صورت کامل آماده ارائه خدمات به مجتمع‌های تجاری باقی مانده در محدوده بازار تهران هستند.