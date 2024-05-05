انشعاب برق ۱۶۰ مرکز تجاری در محدوده بازار تهران ایمن سازی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ"آمنه جمالو" مدیر منطقه برق خیام با اعلام اینکه طرح ایمن سازی انشعابات برق بازار بزرگ تهران و محدوده‌های مجاور با توجه به قدمت تاریخی و فرسودگی بناهای تجاری این محدوده با سرعت در حال اجرا است از همکاری نکردن برخی از مالکان و مستأجران به عنوان بزرگ‌ترین مانع در اجرای این طرح نام برد و گفت: علیرغم همه مشکلات، با پیگیری‌های انجام شده توسط همکاران ما و جلب همراهی صاحبان اصناف و مالکان، تاکنون ۹ هزار انشعاب برق مربوط به ۱۶۴ مجتمع و سرای تجاری واقع در بازار بزرگ تهران و محدوده‌های مجاور، بهسازی شده و ایمن و به روز سازی وضعیت شبکه، تابلوها و انشعابات برق سایر بخش‌های تجاری بازار نیز به صورت مستمر در حال انجام است.

عضو کارگروه ساماندهی شبکه و انشعابات بازار تهران؛ در خصوص شرح اقدامات انجام شده در این حوزه افزود: با پیگیری‌های مکرر همکاران منطقه برق خیام و جلب همراهی مالکان و مستأجران، ۵ هزار و ۸۵۶ انشعاب برق نصب شده در ۱۰۶ مجتمع تجاری واقع در بازار بزرگ تهران و ۳ هزار و ۱۸۲ انشعاب برق نصب شده در ۵۸ مجتمع تجاری در محدوده‌های مجاور بازار بزرگ تهران تاکنون به صورت کامل ساماندهی شده و فرآیند اصلاح و ایمن سازی بالغ بر یک هزار انشعاب برق متعلق به ۱۲ مجتمع تجاری واقع در بازار بزرگ و محدوده‌های مجاور نیز در مرحله اجرای ایمن سازی شبکه داخلی برق است.

"جمالو" ابراز امیدواری کرد در صورت همکاری سایر مالکان به ویژه مالکان حقوقی واحدهای تجاری بازار بزرگ تهران به زودی شاهد ایمن سازی کامل انشعابات برق این مجموعه بزرگ تاریخی و اقتصادی کشور باشیم.