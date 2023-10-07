به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، صالح العاروی، نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در گفتگو با الجزیره اعلام کرد که مبارزان مقاومت تا دستیابی به آزادی به مبارزه خود ادامه خواهند داد.
العاروری افزود: ما ملتی هستیم که حق دارد آزادانه زندگی کند، از بند اشغالگران رهایی یابد و کرامت مقدساتش حفظ شود. مقاومت فلسطین و گردانهای قسام در برابر هتک حرمت مقدسات ساکت نمینشینند. کابینه رژیم اشغالگر هر روز در حال برنامهریزی برای تعرض به اسیران فلسطینی است.
وی ادامه داد: تداوم محاصره غزه یا تداوم اسارت فلسطینیان در زندانهای اسرائیل را نخواهیم پذیرفت. بسیاری از مبارزان ما شهید شدند و بسیاری از صهیونیستها نیز به اسارت درآمدند یا به هلاکت رسیدند. نبرد همچنان در اوج است و چیزی تا آزادی اسرای ما باقی نمانده است.
العاروری تاکید کرد: تعداد زیادی اسرائیلی را به اسارت گرفتهایم که برخی از آنان افسران بلندپایه هستند. به زودی تمامی اسرای ما که در بند زندانهای اشغالگران قرار دارند آزاد خواهند شد.
وی افزود: اطلاعاتی داریم که بر اساس آن ارتش اشغالگر اسرائیل در حال آمادگی برای حمله به غزه و کرانه باختری بوده است. اشغالگران به مقاومت، ملت و مقدسات ما در کرانه باختری حمله میکنند. در صورتی که آنان خواهان افزایش تنش باشند، ما امکانات رویارویی با آنها را داریم و آماده شدیدترین افزایش تنش هستیم.
العاروری ادامه داد: تمامی احتمالات مورد انتظار است. ما آماده بدترین احتمالات از جمله ورود زمینی دشمن به نوار غزه هستیم. ورود نظامی دشمن به غزه بهترین سناریو برای مقاومت خواهد بود. ما گزینهای جز ادامه این نبرد نداریم. تماسهای زیادی از سوی طرفهای بینالمللی و منطقهای درباره تحولات کنونی و آتشبس دریافت کردهایم. ما به آنها میگوییم با اشغالگران که به ما تعرض میکنند صحبت کنید.
وی افزود: نبرد تازه آغاز شده است. طرح ما همانطور که ترسیم شده بود به اجرا درآمد و تسلط بر برخی شهرکها و پایگاهها از جمله برنامههای این طرح بود. ما نه غیرنظامیان را میکشیم و نه آنان را مورد آزار قرار میدهیم. ملت ما شکست را به اشغالگران تحمیل میکنند و آنان را مجبور به پذیرش خواستههای ما خواهند کرد. بیشتر عملیاتهای ما در کرانه باختری علیه شهرکنشینان است. دشمن از امروز به بعد در امان نخواهد بود و ما آنان را در هرجایی غافلگیر خواهیم کرد. رویارویی در فلسطین میتواند گسترش پیدا کند و تنش افزایش یابد.
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