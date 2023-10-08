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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۸:۴۳

با طراحی گرافیک صالح کوشکی؛

دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) رنگ «طوفان الاقصی» به خود گرفت

دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) رنگ «طوفان الاقصی» به خود گرفت

از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) به مناسبت عملیات «طوفان الاقصی» رونمایی شد.

‌به گزارش خبرنگار مهر، دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) به مناسبت انجام عملیات «طوفان الاقصی» مردم فلسطین علیه رژیم صهیونیستی بامداد امروز ۱۶ مهر نصب و رونمایی شد.

در توضیح این دیوارنگاره نوشته شده است: «اگر فلسطین در این صحنه رویارویی شجاعانه‌ای که امروز برای خود به وجود آورده است، موفق شود، موفقیت همه دنیای اسلام است. رهبر معظم انقلاب | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹»

طراحی گرافیک دیوارنگاره «طوفان الاقصی» که محصول خانه طراحان انقلاب اسلامی است، توسط صالح کوشکی انجام شده است.

همزمان با عملیات «طوفان الاقصی» در فلسطین، هنرمندان ایرانی و خارجی بسیاری طرح‌ها و ایده‌های خود را در قالب پوستر و اثر نقاشی منتشر کردند.

کد مطلب 5905527

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