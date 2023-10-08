جشن روز بردسکن در بزرگترین گود روباز کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ۱۵ مهرماه روز بردسکن شامگاه شنبه جشنی با حضور بیش از ۱۵ هزار نفر با حضور یکی از هنرمندان و کمدین مطرح کشوری برگزار شد.
برپایی نمایشگاه توانمندیها و صنایع دستی بردسکن
محمد حسین مدیح، شهردار بردسکن در حاشیه این مراسم فرهنگی و هنری اظهار کرد: ۱۵ مهر ماه هر ساله در تقویم بردسکن، روز بردسکن نامگذاری شده که در دومین سال از مراسم بزرگداشت روز بردسکن که به تصویب شورای شهر و دستگاههای مرتبط رسیده توانستیم جشنی در خور مردم ولایتمدار بردسکن برگزار کنیم.
شهردار بردسکن افزود: علاوه بر جشنهای آئینی، نمایشگاه توانمندیها و صنایع دستی شهرستان نیز در محل فرهنگسرا برگزار شد.
وی اظهار امیدواری کرد: در سال آینده مراسم روز بردسکن به صورت ملی و با حضور بردسکنیهای سراسر کشور برگزار خواهد شد.
همکاری همه دستگاههای اداری بردسکن
در ادامه نیز فاطمه رضوانی، دبیر برگزاری جشن روز بردسکن از حضور بی نظیر مردم بردسکن تشکر کرد و افزود: همه دستگاههای اداری بردسکن در برگزاری این جشن بزرگ همکاری کردند و پای کار بودند.
گفتنی است؛ اجرای ورزش باستانی، سرود و بازیهای محلی و عشایری و اجرای هنرمندان مطرح کشوری بخشهای از برنامههای پیش بینی شده برای این جشن بود.
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