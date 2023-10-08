کانون شتاب دهنده های برنامه نویسی سیستان وبلوچستان آغازبه کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نبی شهیکی صبح امروز یکشنبه در حاشیه افتتاح کانون شتاب دهنده‌های برنامه نویسی و آغاز دوره‌های توانمند سازی در استان، که با حضور «میثم عابدی» معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، استاندار و سایر مسئولان استانی و شهرستانی در زاهدان برگزار شد، افزود: در این رویداد، بالغ بر هزار و ۲۰۰ نفر از جوانان علاقه مند به حوزه برنامه‌نویسی از سراسر استان و همزمان با زاهدان در شهرستان‌های زابل، زهک، ایرانشهر، چابهار و غیره شرکت کردند که استقبال بی نظیری بود.

شهیکی بیان کرد: در قالب این رویداد، تمام ثبت نام کنندگان از مزایای آموزشی این رویداد بهره مند می‌شوند و در همان ابتدا، آزمون تعیین سطح از آنها گرفته شده و بر اساس میزان توانمندی که دارند در دوره‌های آموزشی مقدماتی و تخصصی و پیشرفته شرکت می‌کنند.

وی ادامه داد: این افراد تا زمانی که به میزان قابل قبولی از توانمندی برسند تحت آموزش قرار می‌گیرند و پس از پایان دوره‌ها به شرکت‌های دیگر برای فعالیت و مشارکت در پروژه‌های عملی معرفی و وارد فاز عملیاتی و کسب درآمد می‌شوند.

وی تصریح کرد: این افراد در پایان می‌توانند با راه اندازی شرکت‌های کسب و کار و بر اساس آموزش‌هایی که دیده‌اند نسبت به ایجاد اشتغال پایدار و ثابت برای خود و دیگران اقدام کنند که این مهم در کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال در جوان‌ترین استان کشور نقش بسزایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: این رویداد با هدف معرفی حوزه جذاب و پول ساز برنامه نویسی و شناسایی جوانان و علاقه مندان این بخش در استان آغاز به کار کرد.