اعضای بدن بیمار مرگ مغزی در شهرکرد اهدا شد

رسول رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اهدای عضو مرحوم کتایون صادقی دهکردی ۶۰ ساله در مرکز آموزشی درمانی آیت‌الله کاشانی شهرکرد زندگی‌بخش شد.

وی تصریح کرد: در ساعات پایانی پانزدهم مهرماه ۱۴۰۲ اعضا بیمار مرگ مغزی کتایون صادقی که در اثر خونریزی مغزی در بیمارستان آیت‌الله کاشانی شهرکرد بستری شده بود جداسازی و جهت اهدا به بیماران نیازمند ارسال شد.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری از همه خانواده‌های ایثارگر اهداکننده عضو بیماران مرگ مغزی تقدیر و برای این عزیزان از درگاه خداوند صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت نمود.

