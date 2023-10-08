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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۱

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری:

اعضای بدن بیمار مرگ مغزی در شهرکرد اهدا شد

اعضای بدن بیمار مرگ مغزی در شهرکرد اهدا شد

شهرکرد_سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: اهدای عضو مرحوم کتایون صادقی دهکردی ۶۰ ساله در مرکز آموزشی درمانی آیت‌الله کاشانی شهرکرد زندگی‌بخش شد.

رسول رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اهدای عضو مرحوم کتایون صادقی دهکردی ۶۰ ساله در مرکز آموزشی درمانی آیت‌الله کاشانی شهرکرد زندگی‌بخش شد.

وی تصریح کرد: در ساعات پایانی پانزدهم مهرماه ۱۴۰۲ اعضا بیمار مرگ مغزی کتایون صادقی که در اثر خونریزی مغزی در بیمارستان آیت‌الله کاشانی شهرکرد بستری شده بود جداسازی و جهت اهدا به بیماران نیازمند ارسال شد.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری از همه خانواده‌های ایثارگر اهداکننده عضو بیماران مرگ مغزی تقدیر و برای این عزیزان از درگاه خداوند صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت نمود.

کد مطلب 5905669

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