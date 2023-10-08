سردار منوچهر امان اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی چهارمحال و بختیاری با اشراف اطلاعاتی از دپوی گیربکس قاچاق خودروهای صفر کیلومتر در شهرستان شهرکرد در یکی انبارهای شهر مطلع و بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی تصریح کرد: مأموران پس از انجام تحقیقات لازم طی هماهنگی با مرجع قضائی از این انبار بازدید کردند که در نهایت هفت دستگاه گیربکس خودروهای صفر کیلومتر که از مدت‌ها قبل در این مکان نگهداری شده بودند کشف شد.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: برابر با نظر کارشناسان ارزش گیربکس‌های کشف شده بالغ‌بر ۷ میلیارد ریال اعلام شد و اقلام کشف شده پس از تشکیل پرونده به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تحویل داده شدند.

امان‌اللهی در پایان با تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق کالا یکی از اهداف پلیس در راستای تأمین امنیت پایدار در جامعه است، خاطرنشان کرد: شهروندان به‌منظور حمایت از کار و تولیدات داخلی در صورت شناسایی عاملان عرضه کالاهای قاچاق، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.