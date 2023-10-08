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کد مطلب 5906474
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۱۷ مهر ۱۴۰۲، ۱:۱۹

فیلم لحظه فرود موشک‌های مقاومت به شهر عسقلان‌

فیلم لحظه فرود موشک‌های مقاومت به شهر عسقلان‌

تصاویری از لحظه فرود موشک‌های مقاومت فلسطین در شهر عسقلان را مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • US ۰۶:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
      70 10
      پاسخ
      الله اکبر
    • AE ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
      26 74
      پاسخ
      ایندفعه کارغزه تمومه
    • IR ۰۳:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
      33 12
      پاسخ
      غزه دیگه قدیم نیست خودشان سازندن اسراعیل یاباید بپذیره یاجل پلاسش جمع کنه سرجاش بشینه باادب
    • IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
      54 20
      پاسخ
      مرگ بر اسرائیل
    • IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
      45 15
      پاسخ
      گنبد آهنینی شد گنبد بادبادکی ممنون جهاد
    • بی نام IR ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      11 0
      پاسخ
      دست خدا همراهتان شیرمردان حماس
    • IR ۰۲:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      13 0
      پاسخ
      ماشالا محشرین
    • احمدنیسی IR ۰۲:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      18 0
      پاسخ
      اسرایل کارش تمامه اگر فلستین همینجوری ادامه بده انشااللا تمام میشه زنده باد حماس افرین
    • نسیم IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
      4 1
      پاسخ
      نیاز به کمک دارند مسلمانان جهان باید کمک شون کنند از نظر تسلیحات دارو غذا وحتی جهاد گران غیور
    • فرامرز آذری IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      انشالا بزودی مردم فلسطین پیروز میشوند دنیای کفر در مقابل قدرت حق شکست خواهد خورد با تشکر از راه حق حکومت اسلامی ایران و ما حاضریم در دفاع از مظلوم جان ناقابل خود را فدا کنیم پیروزی نزدیک است انشاالا

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