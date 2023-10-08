دریافت 9 MB کد مطلب 5906474 https://mehrnews.com/x33d2j ۱۷ مهر ۱۴۰۲، ۱:۱۹ کد مطلب 5906474 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۷ مهر ۱۴۰۲، ۱:۱۹ فیلم لحظه فرود موشکهای مقاومت به شهر عسقلان تصاویری از لحظه فرود موشکهای مقاومت فلسطین در شهر عسقلان را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط «تل آویو» زیر رگبار موشکی مقاومت فلسطین تصاویری از درگیری نیروهای مقاومت با افسران امنیتی رژیم صهیونیستی جشن حمایت از مردم فلسطین در گناوه برگزار شد عملیات طوفان الاقصی تولد فلسطین جدید است تاکید سخنگوی قسام بر اسارت گروه جدیدی از صهیونیستها برچسبها عسقلان حمله موشکی مقاومت فلسطین رژیم صهیونیستی طوفان الاقصی
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