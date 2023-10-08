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۱۷ مهر ۱۴۰۲، ۰:۴۵

جشن حمایت از مردم فلسطین در گناوه برگزار شد

جشن حمایت از مردم فلسطین در گناوه برگزار شد

گناوه- در راستای حمایت از قیام بزرگ مردم مظلوم فلسطین جشن مردمی با حضور جمعی از مردم گناوه در جوار یادمان شهدای گمنام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این اجتماع مردمی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و در پی پیروزهای اخیر جبهه مقاومت در عملیات «طوفان الاقصی» در مقابل رژیم غاصب صهیونیستی از ساعت ۲۱ یکشنبه شب آغاز و تا ساعاتی ادامه داشت.

جشن حمایت از مردم فلسطین در گناوه برگزار شد

شرکت کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های مقاومت، فلسطین و کشورمان و تمثال مبارک شهدای مقاومت به ویژه شهید سردار سلیمانی در این اجتماع حضور یافتند و همبستگی خود را با مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند.

نورافشانی، اجرای سرودهای حماسی و سردادن شعارهایی در حمایت از مردم فلسطین و مقاومت و دعای تعجیل در فرج امام زمان (عج) از بخش‌های این برنامه بود.

جشن حمایت از مردم فلسطین در گناوه برگزار شد

جشن حمایت از مردم فلسطین در گناوه برگزار شد

جشن حمایت از مردم فلسطین در گناوه برگزار شد

جشن حمایت از مردم فلسطین در گناوه برگزار شد

کد مطلب 5906458

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