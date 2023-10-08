جشن حمایت از مردم فلسطین در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این اجتماع مردمی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و در پی پیروزهای اخیر جبهه مقاومت در عملیات «طوفان الاقصی» در مقابل رژیم غاصب صهیونیستی از ساعت ۲۱ یکشنبه شب آغاز و تا ساعاتی ادامه داشت.
شرکت کنندگان با در دست داشتن پرچمهای مقاومت، فلسطین و کشورمان و تمثال مبارک شهدای مقاومت به ویژه شهید سردار سلیمانی در این اجتماع حضور یافتند و همبستگی خود را با مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند.
نورافشانی، اجرای سرودهای حماسی و سردادن شعارهایی در حمایت از مردم فلسطین و مقاومت و دعای تعجیل در فرج امام زمان (عج) از بخشهای این برنامه بود.
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