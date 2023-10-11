به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، نشست «آشنایی با قوانین جدید دانشبنیان و حمایتهای مالیاتی و تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی» با همکاری صندوق نوآوری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
در این نشست روحالله ذوالفقاری معاون تسهیلات و تجاریسازی صندوق نوآوری، رضا اسدیفرد معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، فرین فردیس عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، شهاب جوانمردی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران و علیرضا شجاع مرادی مدیر برنامه اعتبار مالیاتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حضور داشتند.
شرکتهای دانش بنیان، تجربه سیاستی خوبی را برای کشور رقم زدند
در این نشست دکتر روحالله ذوالفقاری، معاون تسهیلات و تجاریسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در سخنانی ضمن تشریح زمینههای پیدایش اقتصاد دانش بنیان در کشور، گفت: در طول سالهای اخیر شرکتهای دانش بنیان نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کردند و باید قدردان آنها بود که تجربه سیاستی خوبی را برای کشور رقم زدند.
وی افزود: زمانی تعبیر از دانشبنیان این بود که یک بحث زینتی در کنار اقتصاد کشور است، اما شرکتهای دانشبنیان بار بسیاری از روی دوش کشور برداشتند و در اقتصاد حرف برای گفتن دارند و کارهای خوبی از خود به جای گذاشتند؛ همین مسئله باعث شده بتوانیم در جامعه و میان سیاستگذاران دفاع بهتری از اقتصاد دانشبنیان داشته باشیم.
معاون تسهیلات و تجاریسازی صندوق نوآوری و شکوفایی تصریح کرد: صندوق نوآوری براساس قانون حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان مصوب سال ۸۹ مکلف به تامین مالی حوزه فناوری است، اما بخشی از این قانون هنوز اجرا نشد، به طور مثال منابعی که برای تاسیس صندوق درنظر گرفته شده بود سه میلیارد دلار بود که معادل ریالی آن (سه هزار میلیارد تومان) تخصیص یافت که ارزش آن امروز با توجه به نوسان نرخ ارز، کمتر و کمتر شده است. از سوی دیگر قرار بود هر سال نیم درصد از بودجه عمومی کشور به منابع صندوق اضافه شود که این امر در هیچ سالی محقق نشد.
ذوالفقاری ادامه داد: این عدم تحقق قانون، محدودیتهایی را برای خدماترسانی به شرکتهای دانش بنیان ایجاد میکرد. البته در سالهای اولیه صندوق احتیاجی به این حجم از منابع نداشت چرا که جمعیت شرکتهای دانشبنیان چندان زیاد نبود اما با افزایش تعداد این شرکتها طی سالهای اخیر این نکته آشکار شد که رکن مهم، برای توسعه زیست بوم نوآوری، تامین مالی است و اگر تامین مالی به درستی اتفاق نیفتد رشد هم ممکن است محقق نشود.
وی تاکید کرد: خوشبختانه در قانون جهش تولید دانشبنیان بندهایی قید شده است که درآمدهای جدید در دولت خلق میکند. قرار است این درآمدها که از محل تعرفه واردات ماشینآلات و صادرات مواد خام حاصل میشود به صندوق نوآوری تزریق شود که در نهایت دوباره صرف تامین مالی فناوری در کشور خواهد شد.
معاون تسهیلات و تجاریسازی صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: از دیگر نکات قانون جهش تولید دانشبنیان گسترش همکاری بانکها با اقتصاد دانشبنیان و سرمایهگذاری آنها در طرحهای دانش بنیان با نظارت صندوق نوآوری است.
وی پس از این به تشریح اقدامات صندوق نوآوری در راستای حمایت از اقتصاد دانشبنیان پس از تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان پرداخت.
ذوالفقاری در پایان اظهار کرد: رشد شرکتهای دانشبنیان هنوز به شکل نظاممند نیست و اگرچه شرکتهایی داریم که رشد چندبرابری کردهاند اما هنوز اقتصاد دانشبنیان تا رسیدن به نتیجه مطلوب راه بسیاری در پیش دارد. تلاش ما این است که تعداد شرکتهای دانشبنیان بیشتری را حمایت کنیم و اندازه حمایتهای خود را افزایش دهیم.
قانون جهش تولید دانشبنیان، قانون مهمی و موثر در رشد اقتصاد دانش بنیان در کشور است
رضا اسدیفر، معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاستجمهوری نیز از دیگر سخنرانان این برنامه بود. وی با بیان اینکه قانون جهش تولید دانشبنیان، یک قانون مهمی و موثر در رشد اقتصاد دانش بنیان در کشور است، تصریح کرد: در ۲۰ سال اخیر روند رشدی را در بدنه زیستبوم نوآوری و فعالان آن طی کردیم، از سوی دیگر یک فرآیند یادگیری سیاستی را در دولت و خود دولت شاهد بودیم. زمانی که قانون حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان در سال ۸۹ تصویب شد یک درک از این زیستبوم وجود داشت و امروز درک دیگری وجود دارد.
وی ادامه داد: معاونت علمی و فناوری در سال ۸۹ یک نهاد بسیار جوان بود. صندوق نوآوری نیز هنوز به وجود نیامده بود. از آن طرف خود حوزه دانشبنیان هم به رونق اکنون نبود و شناخت جامعه از این حوزه نیز کم بوده است. با همه این شرایط قانون حمایت از دانشبنیان نوشته شد که آنچه امروز میبینیم، حاصل اجرای قانون مصوب ۸۹ در کشور است که گفتمانی به نام گفتمان دانشبنیان ایجاد کرده است. تمرکز قانون مذکور، حمایت از شرکتهای تکنولوژی محور بود.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری اظهار کرد: قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان موجب حمایت از شکلگیری و رشد شرکتهای نوپای تکنولوژی محور شد. در این سالها که جلو آمدیم درک از زیستبوم بالاتر رفته است و خروجی خود را در قانون جهش تولید دانش بنیان نشان میدهد. امروز با ورود به فضای اقتصاد دانشبنیان، درک از نوع سیاستگذاری در راستای توسعه اقتصاد دانشبنیان و پیشبرد آن، کاملتر شده است.
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