قائم مقام رئیس و معاون اداری مالی دانشگاه خوارزمی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه خوارزمی، با حکم دکتر حسن بیگی رئیس دانشگاه خوارزمی، دکتر مرتضی فرخی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه به عنوان قائم مقام رئیس و معاون اداری مالی و توسعه منابع انسانی منصوب شد.

متن حکم وی به شرح ذیل است:

نظر به مراتب دانش، تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت "قائم مقام رئیس و معاون اداری مالی و توسعه منابع انسانی دانشگاه" منصوب می شوید.

انتظار می رود با ابتکار عمل و پیگیری مجدّانه بر اساس ارزشهای اسلامی، مبانی علمی و روحیه انقلابی و با همکاری استادان، مدیران، کارکنان و دانشجویان و بکارگیری تمامی امکانات و ظرفیتهای دانشگاه در جهت اجرایی کردن منویّات مقام معظم رهبری، راهبردهای دولت مردمی، برنامه تفصیلی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و برنامه دانشگاه خوارزمی در افق ۱۴۰۴ اهتمام ورزید.

توفیق روزافزون جناب ‌عالی را در پیشبرد اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی از درگاه خداوند متعال خواستارم.