حمله به مواضع صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی ازسوی حزب الله لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، دقایقی پیش شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اخبار اولیه از شلیک موشک ضدزره به سمت منطقه اویویم در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی حکایت دارد.

منابع عبری زبان همچنین از احتمال نفوذ مبارزان مقاومت به مناطقی در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

این منابع تاکید کردند که در یک حادثه امنیتی در این منطقه چند نظامی ارتش رژیم صهیونیستی زخمی شدند.

الجزیره اعلام کرد که پایگاه اسرائیلی الضهیره در نزدیکی مرز لبنان هدف دو راکت هدایت شونده قرار گرفته است.

منابع عبری زبان اعلام کردند که این واقعه، یک حادثه امنیتی بزرگ در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی است.

منابع لبنانی هم اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی با بمب‌های فسفری مناطقی را در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

زخمی شدن نظامیان صهیونیست

پایگاه خبری عبری زبان والا اعلام کرد که در حادثه شلیک موشک کورنت به سمت یک برج نظامی اسرائیلی در مرز بین لبنان و فلسطین اشغالی تعدادی نظامی اسرائیلی زخمی شدند.

قواعد بازی تغییر می‌کند!

یک مسئول بلندپایه صهیونیست در گفتگو با شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که حادثه شلیک موشک کورنت به سمت پایگاه اسرائیلی در مرز با لبنان قواعد بازی را تغییر خواهد داد.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که پهبادها و توپخانه ارتش در حال بمباران اهدافی در جنوب لبنان در پاسخ به شلیک موشک کورنت به سمت پایگاه اسرائیلی هستند.

منابع محلی نیز تصاویری از بمباران برخی روستاهای مرزی لبنان توسط ارتش رژیم صهیونیستی منتشر کردند.

بیانیه حزب الله لبنان

به گزارش المیادین، حزب الله لبنان در پی این رخداد در بیانیه‌ای در رابطه با درگیری‌های مرز لبنان و فلسطین اشغالی و حملات ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، مسئولیت این حمله با استفاده از موشک های هدایت شونده (کورنت) را پذیرفت و تاکید کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَیٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ﴾‏

در پاسخی قاطع به تجاوزات دشمن صهیونیستی در روز دوشنبه نهم اکتبر ۲۰۲۳ که به شهادت تعدادی از برادران مجاهد ما به اسامی حسام ابراهیم، علی فتونی و علی حدرج منجر شد، مجاهدان مقاومت اسلامی صبح امروز چهارشنبه پایگاه اسرائیلی الجرداح در منطقه الضهیره را با موشک‌های هدایت‌شونده هدف قرار دادند که این حمله منجر به کشته و زخمی شدن قطعی شماری از نیروهای دشمن شد.

مقاومت اسلامی لبنان بار دیگر تاکید می‌کند که در پاسخ به جنایات دشمن صهیونیستی که سرزمین و امنیت ملت ما را هدف قرار داده، به ویژه زمانی که این جنایات به شهادت منجر شود، کاملاً قاطع و جدی عمل می‌کند.

وما النصر إلا من عند الله العزیز الحکیم