دریافت 17 MB کد مطلب 5908393 https://mehrnews.com/x33dPt ۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۷ کد مطلب 5908393 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۷ لحظه انهدام نفربر زرهی صهیونیستها با موشک حزبالله موشکهای حزب الله نفربر زرهی صهیونیستها را منهدم کرد. کپی شد مطالب مرتبط پرتاب موشک علیه صهیونیستها از سوریه/ اشغالگران پاسخ دادند تخریب دانشگاه اسلامی غزه «طوفانالاقصی» پوشالی بودن رژیمصهیونیستی را نشان داد مواضع صهیونیستها در شمال اراضی اشغالی هدف موشکهای هدایتشونده قرار گرفت/ بیانیه حزب الله لبنان بایدن: ۱۴ آمریکایی در فلسطین کشته شدند شهدای غزه به ۹۰۰ نفر رسید برچسبها رژیم صهیونیستی مقاومت فلسطین حزب الله لبنان نفربر حمله موشکی
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